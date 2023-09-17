Отправляешься в путешествие? Подготовь вкусный перекус по шпаргалке нутрициолога

Быстро запариваемая лапша и кофе 3в1 в поезде, хот дог со сладким сникерсом на заправке или шаурма с колой на вокзале. Все это имеет определенную романтику путешествий, впрочем, полезности в такой еде точно не найти.
Во время поездок мы часто не знаем, что поесть. Выбор падает на быструю пищу в придорожных заведениях, или неудобные, иногда опасные для дороги блюда. Кое-кто в длительных поездках не ест вообще.
Все это может сыграть злую шутку и добавить приключений. Фуд-терапевт и сертифицированная нутрициолог Анастасия Голобородько дала несколько советов, которые помогут составить питательный, безопасный и удобный перекус с собой в длительную поездку.
Упаковывать продукты следует, учитывая тип поездки. Учитывать нужно ее продолжительность и транспорт, которым ты будешь ехать.
Вода, любимые чаи и дрип-пакеты с качественным кофе — лучший выбор.
Вода, любимые чаи и дрип-пакеты с качественным кофе — лучший выбор.
Нутрициолог убеждена, что такой простой запас своей пищи поможет избегать сомнительных придорожных или вокзальных кафе, минимизирует белые булки и поможет пройти мимо привлекательных сникерсов на заправке.
Также такие запасы перекусов делают путешественника автономным от остановок. Можно будет поесть в том часу, к которому привык твой организм.
А что положить в ланч-бокс своему ребенку в садик, чтобы он ел вкусно и полезно, мы рассказали в материале.
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