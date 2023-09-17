Отправляешься в путешествие? Подготовь вкусный перекус по шпаргалке нутрициолога

Быстро запариваемая лапша и кофе 3в1 в поезде, хот дог со сладким сникерсом на заправке или шаурма с колой на вокзале. Все это имеет определенную романтику путешествий, впрочем, полезности в такой еде точно не найти.

Во время поездок мы часто не знаем, что поесть. Выбор падает на быструю пищу в придорожных заведениях, или неудобные, иногда опасные для дороги блюда. Кое-кто в длительных поездках не ест вообще.

Все это может сыграть злую шутку и добавить приключений. Фуд-терапевт и сертифицированная нутрициолог Анастасия Голобородько дала несколько советов, которые помогут составить питательный, безопасный и удобный перекус с собой в длительную поездку.

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Упаковывать продукты следует, учитывая тип поездки. Учитывать нужно ее продолжительность и транспорт, которым ты будешь ехать.

Овощи и фрукты

овощи: морковь, перец, редис, мини огурец, черри;

оливки — идеальный снек;

ягоды и фрукты в эко упаковке: банан, мандарин и т.д.

Орехи и сухофрукты

Орехи и семена. Самые питательные они, когда сырые и соленые, реже жареные. Сухофрукты лучше десертов на заправках. Впрочем, они точно не должны быть основой, потому что тоже содержат большое количество сахара.

Батончики и шоколад

Батончики следует выбирать по составу. Лучшие на основе льна-тыквы, орехов, кокоса, протеиновые и с отметкой веган. Следует избегать батончиков, где есть сиропы. В путешествие можно брать шоколад, впрочем, следует избегать молочного. Лучше взять обычный черный шоколад с орехами, или какао-бобы, raw шоколад.

Хлебцы и чипсы

Лучше выбирать хлебцы или чипсы из орехов и семян. Ведь все виды семян и орехов, лен, кунжут, конопляные хлебцы и т.д. дают насыщение и снабжают организм полезными жирами. Безглютеновые хлебцы и “пенопласт” на основе киноа, бурого риса, гречки или миксы. В них меньше клейковины, поэтому пищеварению будет легче. Зерновые хлебцы должны содержать надпись “из цельного зерна”. В составе тоже должно быть все просто: зерно, например, рожь или спельта и соль. Чипсы из водорослей и овощей. Они довольно популярны на полках супермаркетов, но не все полезны. Внимательно читай состав и избегай чипсов с рафинированными маслами и сахаром. Фруктовые или банановые чипсы с кокосовым маслом. Лучше всего, если это будет весь состав. Избегать следует продуктов, где много сахара. Сублимированные снеки, например, хрустящие бобы, горошек, ягоды. Сублимация — способ сохранения продукта. Путем просушки и лишения влаги удается сохранить пользу и вкус.

Дополнительный белок

Протеиновые батончики хорошим составом. Лучше выбирать со значком веган, где основой состава являются орехи и бобовые. А вот батончики из сывороточного протеина и хлопьев лучше избегать. Бобовые: дегидрированные нут, горошек, хумус в упаковке, кунжутные крекеры, льняные чипсы. Вяленые или соленые мясо, рыба, выдержанный сыр кусочками — их можно перевозить только в герметичной упаковке. Также нужно принять во внимание транспорт, по которому ты будешь ехать. Для детей можно взять йогурты в упаковке. В целях безопасности лучше выбирать растительные или ореховые продукты.

Напитки

Вода, любимые чаи и дрип-пакеты с качественным кофе — лучший выбор.

Нутрициолог убеждена, что такой простой запас своей пищи поможет избегать сомнительных придорожных или вокзальных кафе, минимизирует белые булки и поможет пройти мимо привлекательных сникерсов на заправке.

Также такие запасы перекусов делают путешественника автономным от остановок. Можно будет поесть в том часу, к которому привык твой организм.

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