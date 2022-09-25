Раз–два, и готово! Быстрый рецепт пиццы на сковороде от Евгения Клопотенко

Если ты любишь пиццу, но нет дома духовки, то этот рецепт именно для тебя. Но если ты итальянец или у тебя итальянские корни, не суди строго этот рецепт, ведь все хотят покушать пиццы, поэтому выкручиваемся, как можем.

Этим рецептом пиццы на сковороде поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Обычно в приготовлении пиццы сложнее всего замесить тесто. Однако в этом рецепте оно максимально простое.

Отметим, что пиццу можно приготовить с любой начинкой, сочетай вкусы и экспериментируй!

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Ингредиенты для пиццы на сковороде

Для теста:

220 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

3 ст. л. оливкового масла (и дополнительно для жарки)

6-8 ст. л. воды

Для соуса:

200 г томатов пелати (или томаты в собственном соке)

2 зубчика чеснока

1 ст. л. орегано

Для начинки:

100 г шампиньонов

50 г оливок

½ репчатого лука

2 томаты

1 ч. л. орегано

150 г моцареллы

Приготовление пиццы на сковороде

Прежде всего, нужно приготовить основу пиццы — тесто и соус. Начни с теста. Нужно смешать муку, разрыхлитель, масло и воду и очень хорошо вымешать. Когда тесто будет однородной консистенции, следует положить его в холодильник на 20 мин.

Время не трать, приготовь соус. Томаты, чеснок и сухое орегано нужно взбить блендером. Вот и все — соус готов.

Затем нужно заняться начинкой для пиццы. Нарезать все необходимые ингредиенты, моцареллу — натереть.

Затем достать тесто из холодильника и раскатать, круг должен быть равным диаметру сковороды.

Сковороду разогреть и смазать растительным маслом, выложить тесто и жарить с каждой стороны по 5 минут. Затем снять с огня и смазать соусом. Выложить начинку и посыпать моцареллой.

Жарить под крышкой еще 5 минут, пока не расплавится сыр. Твоя пицца на сковороде готова!

Эту пиццу можно готовить, даже если у тебя есть духовка, но хочется немного полениться. Рецептов на такой случай существует много. Раньше мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы.

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