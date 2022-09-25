Раз–два, и готово! Быстрый рецепт пиццы на сковороде от Евгения Клопотенко

Если ты любишь пиццу, но нет дома духовки, то этот рецепт именно для тебя. Но если ты итальянец или у тебя итальянские корни, не суди строго этот рецепт, ведь все хотят покушать пиццы, поэтому выкручиваемся, как можем.
Этим рецептом пиццы на сковороде поделился шеф-повар Евгений Клопотенко. Обычно в приготовлении пиццы сложнее всего замесить тесто. Однако в этом рецепте оно максимально простое.
Отметим, что пиццу можно приготовить с любой начинкой, сочетай вкусы и экспериментируй!
Для теста:
Для соуса:
Для начинки:
Прежде всего, нужно приготовить основу пиццы — тесто и соус. Начни с теста. Нужно смешать муку, разрыхлитель, масло и воду и очень хорошо вымешать. Когда тесто будет однородной консистенции, следует положить его в холодильник на 20 мин.
Время не трать, приготовь соус. Томаты, чеснок и сухое орегано нужно взбить блендером. Вот и все — соус готов.
Затем нужно заняться начинкой для пиццы. Нарезать все необходимые ингредиенты, моцареллу — натереть.
Затем достать тесто из холодильника и раскатать, круг должен быть равным диаметру сковороды.
Сковороду разогреть и смазать растительным маслом, выложить тесто и жарить с каждой стороны по 5 минут. Затем снять с огня и смазать соусом. Выложить начинку и посыпать моцареллой.
Жарить под крышкой еще 5 минут, пока не расплавится сыр. Твоя пицца на сковороде готова!
Эту пиццу можно готовить, даже если у тебя есть духовка, но хочется немного полениться. Рецептов на такой случай существует много. Раньше мы рассказывали, как приготовить ленивые голубцы.
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