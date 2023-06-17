Fika, five o’clock tea и не только! Почему культура питания по часам чрезвычайно полезна для здоровья

Перерывы на обед или перекус есть почти в каждой мировой культуре питания. В Великобритании — всемирно известное чаепитие в 17:00, в Швеции — перерыв на кофе — Фика.

Читай, почему питание по часам полезно для нашего здоровья и как научиться не пропускать приемы пищи.

Европейская традиция питания по часам

Европейские традиции питания очень разнообразны. А еще они полезны для здоровья. Ведь во время рабочего дня люди по народной традиции отводят время для небольшого перекуса, чаепития или полноценного обеда.

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К примеру, в Великобритании есть известное английское чаепитие, которое еще называют five o’clock tea. Люди собираются на чай в 17:00. Эта традиция берет начало еще с 19 века и остается популярной по сей день.

Популяризировала чаепитие королева Екатерина Браганса. Она позаимствовала идею из Португалии. А выбор времени был предложен герцогиней Анной Рассел. Это связано с тем, что между обедом (13:00) и ужином (19:00) в тогдашней Англии был очень большой промежуток времени, поэтому люди чувствовали сильный голод.

Чаепитие и легкий перекус были сначала привычкой аристократов, которая затем распространилась на все население. К чаю подают пирожные, бутерброды, тосты с джемом, бисквит или печенье.

В Швеции также есть традиция питания в определенный час. Называется она Fika. Фика — это перерыв посреди рабочего дня на кофе. Таких перерывов в день несколько, они длятся по 10-15 минут.

Коллеги, друзья или семья собираются, чтобы выпить кофе с выпечкой. Как правило, это улитки с корицей. Шведы когда-то даже установили рекорд по массовости проведения Фики — 3563 человека из города Эстерсунд сделали перерыв на кофе вместе.

Для Фики есть специальные комнаты даже в офисах, по народной традиции, отказывать в перерыве на кофе с пирожными или фруктами невежливо.

В Австрии есть традиция Mittagstisch — специальные часы для обеда в кафе и ресторанах. Это недорогое и питательное меню, которое предлагают каждый день. Оно доступно ежедневно с 11:00 до 14:00.

Оно состоит из полноценного большого приема пищи — первое блюдо, мясное или рыбное блюдо, салат и десерт. Подают блюда местной кухни. На обеденный перерыв ходят вместе с коллегами, одногруппниками или родными.

А в странах Латинской Америки существует Tapas time. В обеденный перерыв или вечером люди собираются в кафе и барах, чтобы съесть тапас и пообщаться. Тапас — закуски, которые могут быть горячими или холодными. Например, хамон, оливки, морепродукты в кляре и другое.

Польза питания по часам

Подобные перерывы на питание полезны по многим причинам:

Улучшение пищеварения. Контроль аппетита. Поддержка энергии. Концентрация в течение дня. Отдых от работы и рутины.

Короткие перерывы на перекус или полноценный прием пищи способствуют налаживанию питания, влияют на нашу энергию и здоровье в целом. Практически во всех странах мира есть свои традиции питания.

Соблюдение традиций — не только сохранение идентичности, но и поддержка организма. Полноценные и сбалансированные приемы пищи влияют на способность бороться со стрессом, регулируют количество витаминов в организме, функционирование нервной и иммунной системы. Кстати, раньше мы рассказывали о том, что такое правило тарелки.

А еще питание по часам предотвращает голод, переедание, срывы и развитие расстройств пищевого поведения. Сытость влияет на способность качественно работать — ведь когда ты голоден(-а), о чем можно думать, кроме еды? После полноценного приема пищи повышается внимание и концентрация, поэтому работа становится легче.

К тому же кратковременный перерыв помогает отвлечься от мыслей о работе, перезагружает мозг, расслабляет его. Как следствие, появляются новые идеи и креативные решения.

Если ты пренебрегаешь обеденным перерывом или тратишь его на пролистывание социальных сетей, попробуй всю рабочую неделю полноценно обедать, а затем прогуливаться на свежем воздухе. Ты увидишь, как это приятно и полезно.

Если в твоем регионе нет традиций почасового питания — выбери одну из европейских или даже несколько. Это возможность завести полезную привычку, которая улучшает здоровье и влияет на качество отдыха и работы.

Раньше мы рассказывали о продуктах, которые замедляют старение.

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