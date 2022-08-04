Непревзойденно! Очень необычный рецепт селедки под шубой от победителя МастерШеф

Селедка под шубой — один из любимых салатов украинцев.

И если вы немного устали от традиционного рецепта блюда, победитель МастерШеф-11 Богдан Шинкарев знает, чем вас удивить.

Рецептом нетипичной сельди под шубой — со свекольным муссом — он поделился на личной странице в Instagram.

Давайте договоримся, мы не будем называть это “селедкой под шубой”. Во-первых, потому что там не будет селедки.

И это правда, Богдан Шинкарев предлагает приготовить салат со вкусной скумбрией, а шубу сделать в виде мусса.

Рецепт скумбрии под шубой

Приготовление:

Отварить свеклу, морковь, картофель. Очень мелко нарезать лук Марс и закинуть в холодную воду со льдом. Разобрать копченую скумбрию. Натереть картофель и морковь на терке. Добавить соль и немного лимонного сока. Вареную свеклу нарезать, добавить сметану или сливки и перебить блендером. Добавить специи — кориандр, соль, перец и лимонный сок. Все по вкусу. Добавить в свекольную смесь желатин. Чтобы мусс не превратился в резиновый шарик, используем следующую пропорцию: 1,2 г желатина на 100 г свекольной массы (12 г желатина на 1 кг свекольной массы). Подогреть массу выше 60 °C, но не доводить до кипения, иначе желатин не сработает. Не забыть закрыть крышкой, ведь масса будет сильно стрелять.

Собираем шубу

Заполняем силиконовую форму свекольным муссом наполовину, по центру добавляем отварную морковь. Можно промазать майонезом, лучше домашним. Далее складываем слоями: картофель, лук, скумбрия. Вырезаем кусочек черного хлеба и аккуратно вдавливаем, как бы проталкивая вовнутрь начинку, до момента, пока свекольная масса не заполнит всю форму. Отправляем заготовки в морозилку на несколько часов. Достаем из форм, даем немного оттаять — и вуаля! Все готово. Приятного аппетита!

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