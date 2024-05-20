Вкусности на гриле: веганские, вегетарианские, пескетарианские и классические рецепты для барбекю дома

Май наконец принес долгожданное стабильное тепло. А это значит, что сезон пикников и блюд на мангале официально открыт! Конечно, отдыхать в лесах сейчас не слишком безопасно, поэтому мы предлагаем меню вкусных блюд на гриле или мангале, которые легко можно приготовить дома.
Но если гриль или мангал вызывают у тебя ассоциацию только с мясом, тогда мы тебя удивим: в этом материале ты найдешь пошаговые рецепты вегетарианских, веганских, пескетарианских блюд.
Веганство — форма питания, которая означает полный отказ от продуктов животного происхождения или эксплуатации животных.
Поэтому основа веганского меню — продукты растительного происхождения. Приготовить все эти продукты просто на гриле — главное выбрать любимые специи и не забыть о растительном масле, оливковом — обязательно.
Ингредиенты:
Приготовление:
Рexels
Вегетарианство — менее строгая форма веганства, исповедующая отказ от животного мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц и молока.
Пескетарианство исключает потребление мяса и птицы, но допускает молочные продукты, рыбу, морепродукты и яйца.
А вот как правильно готовить шашлык, чтобы он не был сухим, можешь найти в нашем другом материале.
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