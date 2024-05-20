Вкусности на гриле: веганские, вегетарианские, пескетарианские и классические рецепты для барбекю дома

Май наконец принес долгожданное стабильное тепло. А это значит, что сезон пикников и блюд на мангале официально открыт! Конечно, отдыхать в лесах сейчас не слишком безопасно, поэтому мы предлагаем меню вкусных блюд на гриле или мангале, которые легко можно приготовить дома.

Но если гриль или мангал вызывают у тебя ассоциацию только с мясом, тогда мы тебя удивим: в этом материале ты найдешь пошаговые рецепты вегетарианских, веганских, пескетарианских блюд.

Веганские блюда на мангале

Веганство — форма питания, которая означает полный отказ от продуктов животного происхождения или эксплуатации животных.

Поэтому основа веганского меню — продукты растительного происхождения. Приготовить все эти продукты просто на гриле — главное выбрать любимые специи и не забыть о растительном масле, оливковом — обязательно.

Шашлычки из овощей на гриле

Ингредиенты:

кукуруза — 4-5 шт.

шампиньоны — 10 шт.

цветная капуста — 1 шт.

баклажан — 1 шт.

любимые специи — по вкусу

масло оливковое — 3 ст. л

Приготовление:

Овощи хорошо промой под проточной водой и нарежь на большие куски. Кукурузу можно разделить на четыре куска, шампиньоны разделы пополам, цветную капусту дели на соцветия, а баклажаны нарежь слайсами. Любимые специи перемешай с оливковым маслом. В отдельной емкости перемешай овощи с заправкой из специй на растительном масле. На шпажки или шампуры насади овощи и поставь на мангал. Если готовишь на гриле, тогда просто положи овощи на гриль. Готовь около пяти минут.

Тако на гриле

Ингредиенты:

капуста цветная — 500 г

вода — 360 мл

чечевица — 60 г

масло оливковое — 60 мл

чеснок — 1 зубчик

тимьян сухой молотый — 2 ч. л

карри — 2 ч. л

соль — пол чайной ложки

перец чили — 1 шт.

помидор — 1 шт.

петрушка — 2 веточки

кукурузные основы для тако — 6 шт.

Приготовление:

На огнеупорную емкость влей масло, добавь промытую чечевицу и готовь на среднем огне, постоянно помешивая. Добавь измельченный чеснок, влей воду и перемешай. Вари чечевицу до готовности в течение 15 мин, затем слей воду. В другой емкости разогрей масло, соль, тимьян и карри. Добавь разобранную на соцветие цветную капусту, 3 столовых ложки воды, все перемешай и туши на огне 10 минут. На основы выложи начинку, сверху добавь нарезанные на кусочки перец чили и помидоры. При желании лепешки перед этим можно обдать огнем на мангале или разогреть на гриле.

Шашлык из тофу

Ингредиенты:

сыр тофу — 600 г

соевый соус — полстакана

вода кипяченая — полтора стакана

оливковое масло — 3 ст. л

кориандр, карри, черный перец — по вкусу

чеснок — 2 зубчика

яблочный уксус — 1 ст. л

Приготовление:

Сначала нужно приготовить маринад для тофу. Для этого к воде добавь соевый соус, растительное масло, яблочный уксус. Перемешай жидкость. Добавь специи и еще раз перемешай, а затем добавь чеснок. На огне мангала готовь маринад в огнеупорной емкости. Не доводи жидкость до кипения, только до 70ºС. Нарежь тофу на кубики и добавь его в горячий маринад. Тофу маринуется значительно дольше обычного мяса, поэтому на маринование закладывай 6-12 часов. Жарь тофу на огне до золотистого цвета.

Вегетарианские блюда на гриле

Вегетарианство — менее строгая форма веганства, исповедующая отказ от животного мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, яиц и молока.

Фаршированные шампиньоны на гриле

Ингредиенты:

шампиньоны — 20 шт.

лук — 1 шт.

сыр — 200 г (если ешь)

сметана — 2 ст. л (если ешь, или замени любимым соусом)

соль, перец, специи — по вкусу

зелень — пучок

Приготовление:

Отдели ножки от шапок грибов, мелко нарежь ножки. Для начинки нарежь лук, измельчи зелень и сыр, добавь сметану и перемешай. Добавь специи по вкусу. Начинку выложи в шапки грибов и положи на сетку мангала или гриля на 15 мин. После готовности посыпай блюдо зеленью.

Рулеты из запеченных баклажанов

Ингредиенты:

баклажаны — 4 шт.

чеснок — 1 зубчик

помидор — 3 шт.

соль, перец, специи — по вкусу

зелень — пучок

масло — 3 ст. л

Приготовление:

Тщательно промой все овощи. Баклажаны нарежь на вертикальные слайсы, выложи на решетку мангала и смажь растительным маслом. Обжаривай до золотистого цвета с обеих сторон. Для начинки рулетов из баклажанов нарежь овощи, добавь соль, перец и специи по вкусу. Заверни ломтики баклажанов с начинкой, скрепи край зубочисткой. Перед подачей посыпь измельченной зеленью.

Фалафель в лаваше на гриле

Ингредиенты:

нут — 2 стакана

репчатый лук — 2 шт.

кинза — пучок

тмин, кориандр, перец и соль — по вкусу

помидоры — 3 шт.

огурцы — 3 шт.

шпинат — пучок

лаваш — 6 шт.

масло — 3 ст. л

Приготовление:

Заранее приготовь шарики фалафеля: замочи нут на 12 часов, затем сбей блендером нут с луком к однородности, добавь зелень и специи и перемешай. Из полученной массы сделай шарики. В огнеупорной емкости обжари фалафель со всех сторон на масле. Нарежь овощи на небольшие кусочки. Заверни фалафель и овощи в лаваш.

Пескетарианские блюда на мангале

Пескетарианство исключает потребление мяса и птицы, но допускает молочные продукты, рыбу, морепродукты и яйца.

Овощи с лососем

Ингредиенты:

лосось — 700 г

морковь — 2 шт.

сельдерей — 1 шт.

лимон — пол лимона

лук — 1 шт.

специи — по вкусу

Приготовление:

Лосось обсыпь специями. Почисти и нарежь лук и морковь на слайсы. Выложи на рыбу нарезанный лук и морковь. Положи рыбу на гриль или на сетку мангала и готовь на огне 30 мин. На мангале также приготовь сельдерей. Перед подачей смочи рыбу лимонным соком.

Креветки на гриле

Ингредиенты:

креветки — 1,5 кг

оливковое масло — 30 мл

лук шалот — 2 шт.

чеснок — 2 зубчика

лимон — 1 шт.

базилик свежий — 1 ч. л

кинза свежая — 2 ч. л

соль — по вкусу

Приготовление:

Очисти креветки и промой их под проточной водой. Сок лимона добавь к оливковому маслу, перемешай и добавь соль, пропущенный через пресс чеснок, мелко нарезанный лук шалот. В этот маринад брось креветки и поставь в холодильник на 30 мин. На решетку мангала или гриля выложи креветки и готовь в течение 2-3 мин с каждой стороны. Перед подачей перемешай кинзу и базилик и посыпь сверху креветки.

Кальмары на гриле в соевом соусе

Ингредиенты:

филе кальмаров — 500 г

соевый соус — 100 мл

сок лайма — 1 ст. л

оливковое масло — 50 мл

коричневый сахар — пол чайной ложки

чеснок — 2 зубчика

корень имбиря — по вкусу

Приготовление:

Филе кальмара обдай кипятком и сними пленку. Нарежь на куски. Для маринада смешай оливковое масло, соевый соус и сок лайма. Добавь чеснок, немного тертого имбиря. Кальмар брось в маринад на 20 мин. Кусочки кальмара надевай на шпажки и жарь на мангале по 3 мин с каждой стороны. Для приготовления соуса добавь в маринад сахар и доведи до кипения.

Классические блюда на гриле

Говяжьи стейки на гриле

Ингредиенты:

говяжьи стейки — 4 шт.

соус барбекю — полстакана

оливковое масло — 3 ст. л

красный винный уксус — 1 ст. л

соевый соус — 1 ст. л

специи — по вкусу

чеснок — 1 зубчик

Приготовление:

В емкости смешай масло, пропущенный через пресс чеснок, соевый соус и специи, соус барбекю, красный винный уксус. Положи в маринад стейки и отставь в холодильник на 4 часа. Положи мясо на гриль или на решетку мангала и готовь 5-7 мин или 15 мин соответственно, с каждой стороны.

Коржи с зеленью и сыром

Ингредиенты:

кефир — 250 мл

сахар — 1 ч. л

мука — 300 г

масло — 50 г

соль — 0,5 ч. л

сода — 0,5 ч. л

сыр — 300 г

зеленый лук, петрушка — пучок

Приготовление:

Смешай муку, сахар, соль и соду, добавь кефир и замеси мягкое тесто. Для начинки натри сыр, измельчи зелень и посоли. Тесто раскачай, выложи начинку и заверни края теста. Коржи запекай на мангале или гриле до золотистого цвета. Готовое блюдо смажь маслом.

Баклажаны с салом на мангале

Ингредиенты:

баклажан — 2 шт.

сало — 250 г

лук — 1 шт.

чеснок — 3 зубчика

соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Баклажаны помой, острым ножом сделай разрезы по овощу, не дорезая до конца. Лук нарежь тонкими слайсами, измельчи чеснок. Сало нарежь тонкими кусочками. Натри баклажаны солью и перцем, сало положи в прорези баклажана, так же сделай с луком и измельченным чесноком. Баклажаны насади на шампуры и жарь на мангале в течение 7 мин с каждой стороны.

А вот как правильно готовить шашлык, чтобы он не был сухим, можешь найти в нашем другом материале.

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