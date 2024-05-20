Смаколики на грилі: веганські, вегетаріанські, пескетаріанські та класичні рецепти для барбекю вдома

Травень нарешті приніс довгоочікуване стабільне тепло. А це означає, що сезон пікніків та страв на мангалі офіційно відкритий! Звісно, відпочивати у лісах зараз не надто безпечно, тож ми пропонуємо тобі меню смачних страв на грилі чи мангалі, які легко можна приготувати вдома.
Та якщо гриль чи мангал викликають у тебе асоціацію лише з мʼясом, тоді ми тебе здивуємо: у цьому матеріалі ти знайдеш покрокові рецепти вегетаріанських, веганських, пескетаріанських страв.
Веганство — форма харчування, яка означає повну відмову від продуктів тваринного походження чи експлуатації тварин.
Тож основа веганського меню — продукти рослинного походження. Приготувати всі ці продукти доволі просто на грилі — головне обрати улюблені спеції та не забути про олію, оливкову — обовʼязково.
Інгредієнти:
Приготування:
Рexels
Вегетаріанство — менш сувора форма веганства, яка сповідує відмову від тваринного мʼяса, птиці, риби, морепродуктів, яєць та молока.
Пескетаріанство виключає споживання м’яса та птиці, але допускає молочні продукти, рибу, морепродукти та яйця.
А ось як правильно готувати шашлик, аби він не був сухим, можеш знайти в нашому іншому матеріалі.
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