Смаколики на грилі: веганські, вегетаріанські, пескетаріанські та класичні рецепти для барбекю вдома

Травень нарешті приніс довгоочікуване стабільне тепло. А це означає, що сезон пікніків та страв на мангалі офіційно відкритий! Звісно, відпочивати у лісах зараз не надто безпечно, тож ми пропонуємо тобі меню смачних страв на грилі чи мангалі, які легко можна приготувати вдома.

Та якщо гриль чи мангал викликають у тебе асоціацію лише з мʼясом, тоді ми тебе здивуємо: у цьому матеріалі ти знайдеш покрокові рецепти вегетаріанських, веганських, пескетаріанських страв.

Веганські страви на мангалі

Веганство — форма харчування, яка означає повну відмову від продуктів тваринного походження чи експлуатації тварин.

Тож основа веганського меню — продукти рослинного походження. Приготувати всі ці продукти доволі просто на грилі — головне обрати улюблені спеції та не забути про олію, оливкову — обовʼязково.

Шашлички з овочів на грилю

Інгредієнти:

кукурудза — 4-5 шт.

печериці — 10 шт.

цвітна капуста — 1 шт.

баклажан — 1 шт.

улюблені спеції — на смак

олія оливкова — 3 ст. л

Приготування:

Овочі гарно промий під проточною водою та наріж на великі шматки. Кукурудзу можна розділити на чотири шматки, печериці розділи навпіл, цвітну капусту поділи на суцвіття, а баклажани наріж слайсами. Улюблені спеції перемішай з оливковою олією. В окремій місткості перемішай овочі із заправкою зі спецій на олії. На шпажки чи шампури насади овочі та постав на мангал. Якщо готуєш на грилі, тоді просто поклади овочі на гриль. Готуй приблизно пʼять хвилин.

Тако на грилі

Інгредієнти:

капуста цвітна — 500 г

вода — 360 мл

сочевиця — 60 г

олія оливкова — 60 мл

часник — 1 зубчик

чебрець сухий мелений — 2 ч. л

каррі — 2 ч. л

сіль — пів чайної ложки

перець чилі — 1 шт.

помідор — 1 шт.

петрушка — 2 гілочки

кукурудзяні основи для тако — 6 шт.

Приготування:

На вогнетривку місткість влий олію, додай промиту сочевицю і готуй на середньому вогні, постійно помішуючи. Додай подрібнений часник та влий воду і перемішай. Вари сочевицю до готовності протягом 15 хв, потім злий воду. В іншій місткості розігрій олію, сіль, чебрець та карі. Додай розібрану на суцвіття цвітну капусту, 3 столові ложки води, все перемішай і тушкуй на вогні 10 хвилин. В основи для тако виклади начинку, зверху додай нарізані на шматочки перець чилі та помідори. За бажання коржі перед цим можна обдати вогнем на мангалі або розігріти на грилі.

Шашлик з тофу

Інгредієнти:

сир тофу — 600 г

соєвий соус — півсклянки

вода кип’ячена — півтори склянки

оливкова олія — 3 ст. л

коріандр, каррі, чорний перець — на смак

часник — 2 зубчики

яблучний оцет — 1 ст. л

Приготування:

Спочатку треба приготувати маринад для тофу. Для цього до води додай соєвий соус, олію, яблучний оцет. Перемішай рідину. Додай спеції та ще раз перемішай, а потім додай почавлений часник. На вогні мангала готуй маринад у вогнетривкій місткості. Не доводь рідину до кипіння, лише до 70ºС. Наріж тофу на кубики та додай його у гарячий маринад. Тофу маринується значно довше за звичайне мʼясо, тож на маринування закладай 6-12 годин. Смаж тофу на вогні до золотистого кольору.

Вегетаріанські страви на грилі

Вегетаріанство — менш сувора форма веганства, яка сповідує відмову від тваринного мʼяса, птиці, риби, морепродуктів, яєць та молока.

Фаршировані печериці на грилі

Інгредієнти:

печериці — 20 шт.

цибуля — 1 шт.

сир — 200 г (якщо їси)

сметана — 2 ст. л (якщо їси, або заміни на улюблений соус)

сіль, перець, спеції — на смак

зелень — пучок

Приготування:

Відокрем ніжки від шапок грибів, дрібно наріж ніжки. Для начинки наріж цибулю, подрібни зелень та натри сир, додай сметану та перемішай. Додай спеції на смак. Начинку виклади у шапки грибів та поклади на сітку мангала або грилю на 15 хв. Після готовності посипай страву зеленню.

Рулети з запечених баклажанів

Інгредієнти:

баклажани — 4 шт.

часник — 1 зубчик

помідор — 3 шт.

сіль, перець, спеції — на смак

зелень — пучок

олія — 3 ст. л

Приготування:

Ретельно промий всі овочі. Баклажани наріж на вертикальні слайси, виклади на решітку мангала та змасти олією. Обсмажуй до золотистого кольору з обох сторін. Для начинки рулетів з баклажанів наріж овочі, додай сіль, перець та спеції на смак. Загорни скибочки баклажанів з начинкою, скріпи край зубочисткою. Перед подачею посип подрібненою зеленню.

Фалафель в лаваші на грилі

Інгредієнти:

нут — 2 склянки

ріпчаста цибуля — 2 шт.

кінза — пучок

кмин, коріандр, перець і сіль — на смак

помідори — 3 шт.

огірки — 3 шт.

шпинат — пучок

лаваш — 6 шт.

олія — 3 ст. л

Приготування:

Заздалегідь приготуй кульки фалафеля: замочи нут на 12 годин, потім збий блендером нут з цибулею до однорідності, додай зелень та спеції й перемішай. З отриманої маси зроби кульки. У вогнетривкій місткості обсмаж фалафель з усіх сторін на олії. Наріж овочі на невеликі шматочки. Загорни фалафель та овочі у лаваш.

Пескетаріанські страви на мангалі

Пескетаріанство виключає споживання м’яса та птиці, але допускає молочні продукти, рибу, морепродукти та яйця.

Овочі з лососем

Інгредієнти:

лосось — 700 г

морква — 2 шт.

селера — 1 шт.

лимон — півлимона

цибуля — 1 шт.

спеції — на смак

Приготування:

Лосось обсип спеціями. Почисть та наріж цибулю і моркву на слайси. Виклади на рибу нарізану цибулю та моркву. Поклади рибу на гриль чи на сітку мангала і готуй на вогні 30 хв. На мангалі також приготуй селеру. Перед подачею обдай рибу лимонним соком.

Креветки на грилі

Інгредієнти:

креветки — 1,5 кг

оливкова олія — 30 мл

цибуля шалот — 2 шт.

часник — 2 зубчики

лимон — 1 шт.

базилік свіжий — 1 ч. л

кінза свіжа — 2 ч. л

сіль — на смак

Приготування:

Очисть креветки та промий їх під проточною водою. Сік лимона додай до оливкової олії, перемішай та додай сіль, пропущений через прес часник, дрібно нарізану цибулю шалот. В цей маринад вкинь креветки та постав у холодильник на 30 хв. На решітку мангала чи гриля виклади креветки та готуй протягом 2-3 хв з кожного боку. Перед подачею перемішай кінзу та базилік і посип зверху креветки.

Кальмари на грилі в соєвому соусі

Інгредієнти:

філе кальмарів — 500 г

соєвий соус — 100 мл

сік лайма — 1 ст. л

оливкова олія — 50 мл

коричневий цукор — півчайної ложки

часник — 2 зубчики

корінь імбиру — на смак

Приготування:

Філе кальмара обдай окропом та зніми плівку. Наріж на шматки. Для маринаду змішай оливкову олію, соєвий соус і сік лайма. Додай часник, трохи тертого імбиру. Кальмар вкинь у маринад на 20 хв. Шматочки кальмара надягай на шпажки та смаж на мангалі по 3 хв з кожного боку. Для приготування соусу додай до маринаду цукор та доведи до кипіння.

Класичні страви на грилі

Яловичі стейки на грилі Інгредієнти: яловичі стейки — 4 шт.

соус барбекю — півсклянки

оливкова олія — 3 ст. л

червоний винний оцет — 1 ст. л

соєвий соус — 1 ст. л

спеції — на смак

часник — 1 зубчик Приготування: У місткості змішай олію, пропущений через прес часник, соєвий соус та спеції, соус барбекю, червоний винний оцет. Поклади у маринад стейки та відстав у холодильник на 4 години. Поклади мʼясо на гриль чи на решітку мангала і готуй 5-7 хв або 15 хв відповідно, з кожного боку. Коржі із зеленню та сиром Інгредієнти: кефір — 250 мл

цукор — 1 ч. л

борошно — 300 г

масло — 50 г

сіль — 0,5 ч. л

сода — 0,5 ч. л

сир — 300 г

зелена цибуля, петрушка — пучок Приготування: Змішай борошно, цукор, сіль і соду, додай кефір і заміси м’яке тісто. Для начинки натри сир, подрібни зелень та посоли. Тісто розкачай, виклади начинку та загорни краї тіста. Коржі запечи на мангалі чи грилі до золотистого кольору. Готову страву змасти маслом. Баклажани із салом на мангалі Інгредієнти: баклажан — 2 шт.

сало — 250 г

цибуля — 1 шт.

часник — 3 зубчики

сіль та перець — на смак Приготування: Баклажани помий, гострим ножем зроби розрізи по овочу, не дорізаючи до кінця. Цибулю наріж тонкими слайсами, подрібни часник. Сало наріж тонкими шматочками. Натри баклажани сіллю і перцем, сало поклади у прорізи на баклажані, так само зроби з цибулею та подрібненим часником. Баклажани насади на шампури та смаж на мангалі протягом 7 хв з кожного боку. А ось як правильно готувати шашлик, аби він не був сухим, можеш знайти в нашому іншому матеріалі.

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