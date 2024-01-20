Рецепты вкусных зимних напитков: этот список без глинтвейна и какао

Зимой мы чаще пьем теплые напитки, популярным зимним напитком является глинтвейн: как алкогольный, так и безалкогольный.
Но существует много разных интересных и вкусных напитков, которые можно приготовить для уютного вечера: для себя, чтобы расслабиться, для узкого круга друзей и для большой вечеринки.
Мы расскажем о вкусных зимних напитках и как их приготовить.
Это индийский напиток, который готовят из чая, молока и специй. Он вкусный и имеет приятный аромат.
Ингредиенты для чая масала:
Прежде всего нужно размолоть семена кардамона и измельчить имбирь. Далее вскипятить воду и добавить в нее сахар, чайную заварку, специи и имбирь. Все это нужно прокипятить несколько секунд.
Затем к этой заварке со специями добавить молоко, предварительно его греть не нужно. Дать чаю с молоком закипеть. Потом все это процедить.
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Один из популярных напитков зимой, он гуще и шоколаднее какао.
Ингредиенты американского горячего шоколада:
Все ингредиенты, кроме жидкого молока, следует смешать в кухонном комбайне.
Затем молоко нагреть в маленькой кастрюле на огне, пока не появятся пузырьки. Добавить в молоко ¼ чашки смеси и продолжать нагревать, постоянно помешивая, пока не появится пена. Затем налить шоколад в чашку и пить.
Этот напиток богат витаминами. Его вкус — это микс фруктовых соков и ягод клюквы.
Ингредиенты для пунша из клюквы:
Прежде всего, нужно смешать все соки и нагреть их, но не доводить до кипения. Затем на дно чашки положить несколько кусочков цитрусовых и клюкву. Все залить теплым соком — напиток готов.
Этот напиток можно сделать и алкогольным, добавив ром, шампанское или сидр.
Этот напиток можно сделать и алкогольным, добавив ром, шампанское или сидр.
В какой-то степени это больше десерт, чем напиток. Он чем-то похож на гоголь-моголь. Этот слабоалкогольный молочно-яичный напиток обладает отчетливым ароматом мускатного ореха, а также можно уловить нотки корицы и гвоздики.
Ингредиенты для Эг-нога:
Сначала нужно взбить яйцо, желтки и сахар, чтобы образовалась белая смесь. Отдельно довести до кипения молоко, сливки и пряности.
Затем убрать из молока целые специи и вливать его тонкой струей в яйца с сахаром. Но делать это нужно только помешивая яйца.
После этого добавить ром и снова все хорошо перемешать. Дать смеси остыть и поставить в холодильник на ночь. Есть Эг-ног холодным, посыпав тертым мускатным орехом.
Этот чай богат витаминами, он имеет кислый вкус, но это можно исправить, добавив цитрусовых или сахар.
Ингредиенты для облепихового чая:
Можно купить облепиховые ягоды, вымыть их и перетереть. Или купить уже перетертую облепиху.
Кипятком ошпарить чайник для заварки и вылить воду. В чайник положить облепиху и заварку и залить кипятком, оставить на 7-10 минут.
В чай добавить мед по своему вкусу. Также этот чай можно делать без заварки, а добавить апельсин, мяту, корень имбиря или корицу.
Это слабоалкогольный напиток с цитрусовым привкусом. Его вкус может тебе сильно понравиться.
Ингредиенты для миндального пунша:
Сначала следует смешать лимонад, имбирь, миндальный экстракт и поставить смесь охлаждаться.
Затем смешать сок шести апельсинов и лимона, добавить сахар. Отдельно взбить белки в густую пену и осторожно добавить в соки. Поставить в морозильную камеру, пока не замерзает. Затем быстро взбить это с помощью блендера, чтобы образовалась ледяная крошка. Снова поставить в морозилку до полного застывания.
После этого в охлажденную лимонадную смесь медленно добавить имбирное пиво, слегка помешивая. Готовый сорбет положить ложкой в пунш. Можно добавить кусочки фруктов.
Когда-то сбитень был очень популярен, но потом его стали употреблять меньше. Но сбитень можно приготовить в домашних условиях.
Ингредиенты для сбитня:
Сахар растворить в воде. Корень имбиря почистить и нарезать тонкими пластинками.
Добавить в воду с сахаром цедру лимона и другие пряности, довести воду до кипения. Затем убавить огонь и варить около часа. Выключить плиту и дать напитку постоять еще 15 минут.
Разрезать лимон пополам, из одной части выжать в напиток сок и перемешать, добавить мед. Сбитень процедить и разлить в стаканы, добавить кусочки свежего лимона.
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