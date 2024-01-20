Рецепты вкусных зимних напитков: этот список без глинтвейна и какао

Зимой мы чаще пьем теплые напитки, популярным зимним напитком является глинтвейн: как алкогольный, так и безалкогольный.

Но существует много разных интересных и вкусных напитков, которые можно приготовить для уютного вечера: для себя, чтобы расслабиться, для узкого круга друзей и для большой вечеринки.

Мы расскажем о вкусных зимних напитках и как их приготовить.

Сейчас также смотрят

Рецепты зимних напитков

Чай масала

Это индийский напиток, который готовят из чая, молока и специй. Он вкусный и имеет приятный аромат.

Ингредиенты для чая масала:

молоко — 400 мл

чай — 2 ст. л.

молотый кардамон — 1 ст. л.

молотый черный перец — 0,5 ч. л.;

вода — 100 мл

сахар — 2 ст. л.

корень свежего имбиря — кубик 3х3 см

Как приготовить чай масала

Прежде всего нужно размолоть семена кардамона и измельчить имбирь. Далее вскипятить воду и добавить в нее сахар, чайную заварку, специи и имбирь. Все это нужно прокипятить несколько секунд.

Затем к этой заварке со специями добавить молоко, предварительно его греть не нужно. Дать чаю с молоком закипеть. Потом все это процедить.

Американский горячий шоколад

Один из популярных напитков зимой, он гуще и шоколаднее какао.

Ингредиенты американского горячего шоколада:

сахар — 1 стакан

черный шоколад — 180 г

какао-порошок — 1 стакан

сухое обезжиренное молоко — 0,5 стакана

ванильный сахар/ванильный экстракт — 1 ч. л.

соль — ¾ ч. л.

молоко — 1 стакан

Как приготовить американский горячий шоколад

Все ингредиенты, кроме жидкого молока, следует смешать в кухонном комбайне.

Затем молоко нагреть в маленькой кастрюле на огне, пока не появятся пузырьки. Добавить в молоко ¼ чашки смеси и продолжать нагревать, постоянно помешивая, пока не появится пена. Затем налить шоколад в чашку и пить.

Пунш из клюквы

Этот напиток богат витаминами. Его вкус — это микс фруктовых соков и ягод клюквы.

Ингредиенты для пунша из клюквы:

клюква — 100 г

сок клюквы — 100 мл

апельсиновый сок — 500 мл

яблочный сок — 500 мл

сок лайма — 1 шт.

кусочки апельсина и лайма

Как приготовить пунш из клюквы

Прежде всего, нужно смешать все соки и нагреть их, но не доводить до кипения. Затем на дно чашки положить несколько кусочков цитрусовых и клюкву. Все залить теплым соком — напиток готов.

Этот напиток можно сделать и алкогольным, добавив ром, шампанское или сидр.

Эг-ног

В какой-то степени это больше десерт, чем напиток. Он чем-то похож на гоголь-моголь. Этот слабоалкогольный молочно-яичный напиток обладает отчетливым ароматом мускатного ореха, а также можно уловить нотки корицы и гвоздики.

Ингредиенты для Эг-нога:

молоко — 750 мл

сливки 20% — 250 мл

желтки — 4 шт.

яйцо — 1 шт.

сахар — 100 г

ром — 200 мл

тертый мускатный орех — 1 ч. л.

корица — 1 палочка;

гвоздика — 2 шт.

Как приготовить Эг-ног

Сначала нужно взбить яйцо, желтки и сахар, чтобы образовалась белая смесь. Отдельно довести до кипения молоко, сливки и пряности.

Затем убрать из молока целые специи и вливать его тонкой струей в яйца с сахаром. Но делать это нужно только помешивая яйца.

После этого добавить ром и снова все хорошо перемешать. Дать смеси остыть и поставить в холодильник на ночь. Есть Эг-ног холодным, посыпав тертым мускатным орехом.

Облепиховый чай

Этот чай богат витаминами, он имеет кислый вкус, но это можно исправить, добавив цитрусовых или сахар.

Ингредиенты для облепихового чая:

вода — 0,5 л

черный чай — 0,5 ч. л.

облепиха — 1-2 ст. л.

мед — 1-2 ч. л.

Как приготовить облепиховый чай

Можно купить облепиховые ягоды, вымыть их и перетереть. Или купить уже перетертую облепиху.

Кипятком ошпарить чайник для заварки и вылить воду. В чайник положить облепиху и заварку и залить кипятком, оставить на 7-10 минут.

В чай добавить мед по своему вкусу. Также этот чай можно делать без заварки, а добавить апельсин, мяту, корень имбиря или корицу.

Миндальный пунш

Это слабоалкогольный напиток с цитрусовым привкусом. Его вкус может тебе сильно понравиться.

Ингредиенты для миндального пунша:

сахар — 150 г

апельсин — 6 шт.

белок яйца — 2 шт.

лимон — 1 шт.

лимонад — 2 стакана

миндальный экстракт — 30 мл

холодное имбирное пиво — 4 л

молотый имбирь — 1 ч. л.

Как приготовить миндальный пунш

Сначала следует смешать лимонад, имбирь, миндальный экстракт и поставить смесь охлаждаться.

Затем смешать сок шести апельсинов и лимона, добавить сахар. Отдельно взбить белки в густую пену и осторожно добавить в соки. Поставить в морозильную камеру, пока не замерзает. Затем быстро взбить это с помощью блендера, чтобы образовалась ледяная крошка. Снова поставить в морозилку до полного застывания.

После этого в охлажденную лимонадную смесь медленно добавить имбирное пиво, слегка помешивая. Готовый сорбет положить ложкой в пунш. Можно добавить кусочки фруктов.

Сбитень

Когда-то сбитень был очень популярен, но потом его стали употреблять меньше. Но сбитень можно приготовить в домашних условиях.

Ингредиенты для сбитня:

вода — 1 л

мед — 150 г

сахар — 50 г

кардамон — 5 шт.

лимон — 1 шт.

корица — 1 палочка

бадьян — 1 звездочка

корень имбиря — 2-3 см

Как приготовить сбитень

Сахар растворить в воде. Корень имбиря почистить и нарезать тонкими пластинками.

Добавить в воду с сахаром цедру лимона и другие пряности, довести воду до кипения. Затем убавить огонь и варить около часа. Выключить плиту и дать напитку постоять еще 15 минут.

Разрезать лимон пополам, из одной части выжать в напиток сок и перемешать, добавить мед. Сбитень процедить и разлить в стаканы, добавить кусочки свежего лимона.

Один из самых популярных напитков в мире — кофе. Его пьют в любое время года. Ранее мы рассказывали, что нужно знать о кофе и видах зерен.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.