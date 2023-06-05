К фруктовым и даже мясным! Как приготовить салат с клубникой — необычные рецепты

Сезонные овощи и фрукты — самые вкусные. Поэтому лето — пора свежих и витаминных блюд. Особенно салатов, ведь в жару не всегда хочется есть, а легкий и сбалансированный перекус дает силы и энергию. Читай в нашем материале, как приготовить салат с клубникой — соленый и сладкий вариант.
Клубника — отличный ингредиент не только для сладких десертов или выпечки, но еще и необычное дополнение вкуса в соленых блюдах. Если ты хочешь приготовить мясной салат для семьи или гостей, попробуй добавить туда клубнику.
Клубнику можно добавлять в салаты со стейком или курятиной. Она подобно цитрусовым освежает блюдо и делает его легким, с приятной кислинкой. Попробовать новые варианты приготовления привычных салатов — идея интересная.
В нашем материале ты узнаешь рецепты салатов из клубники — сладкий и соленый, поэтому выбирай свой вариант и готовь кулинарные произведения искусства. Кстати, раньше мы рассказывали, как долго хранить клубнику.
Понадобится
Кстати, если у тебя есть хамон или другое выдержанное мясо, с ним тоже возможно приготовить такой салат. А украсить салат можно грецкими орехами или семечками.
Приготовление
Если хочется чего-нибудь простого и вкусного, подойдет вариант с фруктовым салатом. К тому же его очень любят дети! Держи вкусный рецепт.
Фото: Pexels
Раньше мы рассказывали, как приготовить компот из клубники на зиму.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!