К фруктовым и даже мясным! Как приготовить салат с клубникой — необычные рецепты

Сезонные овощи и фрукты — самые вкусные. Поэтому лето — пора свежих и витаминных блюд. Особенно салатов, ведь в жару не всегда хочется есть, а легкий и сбалансированный перекус дает силы и энергию. Читай в нашем материале, как приготовить салат с клубникой — соленый и сладкий вариант.

Салат с клубникой: рецепт приготовления пошагово

Клубника — отличный ингредиент не только для сладких десертов или выпечки, но еще и необычное дополнение вкуса в соленых блюдах. Если ты хочешь приготовить мясной салат для семьи или гостей, попробуй добавить туда клубнику.

Клубнику можно добавлять в салаты со стейком или курятиной. Она подобно цитрусовым освежает блюдо и делает его легким, с приятной кислинкой. Попробовать новые варианты приготовления привычных салатов — идея интересная.

В нашем материале ты узнаешь рецепты салатов из клубники — сладкий и соленый, поэтому выбирай свой вариант и готовь кулинарные произведения искусства. Кстати, раньше мы рассказывали, как долго хранить клубнику.

Понадобится

Мясо (курятина или стейк) — 200 г

Микс-салат — 200 г

Клубника — 7-10 шт.

Маслины — 50 г

Сыр фета — 50 г

Специи — соль, перец, итальянские травы

Для заправки — оливковое масло или бальзамический уксус.

Кстати, если у тебя есть хамон или другое выдержанное мясо, с ним тоже возможно приготовить такой салат. А украсить салат можно грецкими орехами или семечками.

Приготовление

Мясо помой, нарежь тонкими полосками и обжарь на сковороде до готовности. В мисочку положи помытый микс-салат. Помой и нарежь клубнику на четверти, положи в мисочку. Нарежь маслины кольцами, а сыр фета кубиками, добавь в мисочку. Затем в салат положи мясо. Добавь специи, заправку, перемешай и подавай к столу. Готово!

Фруктовый салат с клубникой: пошаговый рецепт

Если хочется чего-нибудь простого и вкусного, подойдет вариант с фруктовым салатом. К тому же его очень любят дети! Держи вкусный рецепт.

Понадобится

Клубника — 10 шт.

Киви — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Апельсин — половина

Гранат — несколько зерен для украшения

Мята — веточка для украшения

Приготовление

Помой фрукты, почисти их. Нарежь клубнику кольцами и положи в мисочку. Киви, яблоко и апельсин нарежь кубиками. Пересыпь в мисочку. Добавь несколько зерен граната, перемешай салат. Укрась салат веточками мяты. Готово!

Раньше мы рассказывали, как приготовить компот из клубники на зиму.

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