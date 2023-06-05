До фруктових та навіть м’ясних! Як приготувати салат з полуницею — незвичайні рецепти

Сезонні овочі та фрукти — найсмачніші. Тому літо — пора свіжих та вітамінних страв. Особливо салатів, адже в спеку не завжди хочеться їсти, а легкий та збалансований перекус дає сили та енергію. Читай у нашому матеріалі, як приготувати салат із полуницею — солоний та солодкий варіант.

Салат із полуницею: рецепт приготування покроково

Полуниця — чудовий інгредієнт не тільки для солодких десертів чи випічки, а ще й незвичайне довершення смаку в солоних стравах. Якщо ти хочеш приготувати м’ясний салат для родини чи гостей, спробуй додати туди полуницю.

Полуницю можна додавати в салати зі стейком чи курятиною. Вона подібно до цитрусових освіжає страву та робить її легкою, з приємною кислинкою. Спробувати нові варіанти приготування звичних салатів — ідея цікава.

У нашому матеріалі ти дізнаєшся рецепти салатів з полуниці — солодкий та солоний, тож вибирай свій варіант та готуй кулінарні витвори мистецтва. До речі, раніше ми розповідали, як довго зберігати полуницю.

Знадобиться

М’ясо (курятина чи стейк) — 200 г

Мікс-салат — 200 г

Полуниця — 7-10 шт.

Маслини — 50 г

Сир фета — 50 г

Спеції — сіль, перець, італійські трави

Для заправки — оливкова олія чи бальзамічний оцет

До речі, якщо в тебе є хамон чи інше витримане м’ясо, з ним також можливо приготувати такий салат. А прикрасити салат можна волоськими горіхами чи насінням.

Приготування

М’ясо помий, наріж тонкими смужками та обсмаж на пательні до готовності. У мисочку поклади помитий мікс-салат. Помий та наріж полуницю на чверті, поклади в мисочку. Наріж маслини кільцями, а сир фета кубиками, додай у мисочку. Потім у салат поклади м’ясо. Додай спеції, заправку, перемішай та подавай до столу. Готово!

Фруктовий салат із полуницею: покроковий рецепт

Якщо хочеться чогось простого і смачного, підійде варіант із фруктовим салатом. До того ж його дуже люблять діти! Тримай смачний рецепт.

Знадобиться

Полуниця — 10 шт.

Ківі — 1 шт.

Яблуко — 1 шт.

Апельсин — половина

Гранат — кілька зерен для прикрашання

М’ята — гілочка для прикрашання

Приготування

Помий фрукти, почисти їх. Наріж полуницю кільцями та поклади в мисочку. Ківі, яблуко та апельсин наріж кубиками. Пересип у мисочку. Додай кілька зернят гранату, перемішай салат. Прикрась салат гілочками м’яти. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати компот із полуниці на зиму.

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