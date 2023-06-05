До фруктових та навіть м’ясних! Як приготувати салат з полуницею — незвичайні рецепти

Сезонні овочі та фрукти — найсмачніші. Тому літо — пора свіжих та вітамінних страв. Особливо салатів, адже в спеку не завжди хочеться їсти, а легкий та збалансований перекус дає сили та енергію. Читай у нашому матеріалі, як приготувати салат із полуницею — солоний та солодкий варіант.
Полуниця — чудовий інгредієнт не тільки для солодких десертів чи випічки, а ще й незвичайне довершення смаку в солоних стравах. Якщо ти хочеш приготувати м’ясний салат для родини чи гостей, спробуй додати туди полуницю.
Полуницю можна додавати в салати зі стейком чи курятиною. Вона подібно до цитрусових освіжає страву та робить її легкою, з приємною кислинкою. Спробувати нові варіанти приготування звичних салатів — ідея цікава.
У нашому матеріалі ти дізнаєшся рецепти салатів з полуниці — солодкий та солоний, тож вибирай свій варіант та готуй кулінарні витвори мистецтва. До речі, раніше ми розповідали, як довго зберігати полуницю.
Знадобиться
До речі, якщо в тебе є хамон чи інше витримане м’ясо, з ним також можливо приготувати такий салат. А прикрасити салат можна волоськими горіхами чи насінням.
Приготування
Якщо хочеться чогось простого і смачного, підійде варіант із фруктовим салатом. До того ж його дуже люблять діти! Тримай смачний рецепт.
Фото: Pexels
Раніше ми розповідали, як приготувати компот із полуниці на зиму.
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