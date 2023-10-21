Мумии в тесте или перчики с глазами? Страшно вкусные закуски на Хэллоуин для детей и взрослых

Самый страшный праздник этой осени — Хэллоуин. И хотя в Украине День всех святых душ активно не отмечают, детям и взрослым может понравиться такой праздник. Ведь украшение дома на Хэллоуин может поднять настроение, соединить семью во время совместного изготовления украшений.
Если ты хочешь вкусно отпраздновать, тогда читай подборку наших рецептов закусок на Хэллоуин в материале.
Закуски на Хэллоуин — это один из главных атрибутов празднования. А для того чтобы нуарная и таинственная тематика сохранялась даже в мелочах, стоит попробовать адаптировать привычную пищу под настроение Хэллоуина.
Эти простые и легкие в приготовлении закуски не оставят никого равнодушным.
Страшно вкусная закуска на хэллоуинский стол — фаршированные яйца, украшенные паучками.
Закуски на ХэллоуинФото: gabrielaganta_beautyconcept/Instagram
Одно из любимых блюд не только детей, но и взрослых — сосиски в тесте. Однако приготовить их можно и на Хэллоуин, главное — добавить немного фантазии.
Не обойдется стол с закусками без овощного ассорти. Подать его можно также в стиле Хэллоуина.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katia Freire (@katiafreire.nutri)
Допис, поширений Katia Freire (@katiafreire.nutri)
Но не только одними закусками! На Хэллоуин готовят и сладости: как приготовить капкейки на Хэллоуин 2023, читай в другом материале.
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