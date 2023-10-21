Мумии в тесте или перчики с глазами? Страшно вкусные закуски на Хэллоуин для детей и взрослых

Самый страшный праздник этой осени — Хэллоуин. И хотя в Украине День всех святых душ активно не отмечают, детям и взрослым может понравиться такой праздник. Ведь украшение дома на Хэллоуин может поднять настроение, соединить семью во время совместного изготовления украшений.

Если ты хочешь вкусно отпраздновать, тогда читай подборку наших рецептов закусок на Хэллоуин в материале.

Закуски на Хэллоуин

Закуски на Хэллоуин — это один из главных атрибутов празднования. А для того чтобы нуарная и таинственная тематика сохранялась даже в мелочах, стоит попробовать адаптировать привычную пищу под настроение Хэллоуина.

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Ведьмовские метлы: рецепт закуски на Хэллоуин

Эти простые и легкие в приготовлении закуски не оставят никого равнодушным.

Ингредиенты:

соленая соломка — упаковка

сыр сулугуни — 200 г

зеленый лук — 3 стебля

Приготовление:

Нарежь сыр сулугуни на одинаковые тубусы. С одного конца разрежь сыр на несколько одинаковых волокон, не дорезая их до конца. В другую часть засунь палочку соломки. Для украшения обмотай ведьмовские метлы стеблем зеленого лука.

Фаршированные яйца-паучки

Страшно вкусная закуска на хэллоуинский стол — фаршированные яйца, украшенные паучками.

Закуски на ХэллоуинФото: gabrielaganta_beautyconcept/Instagram

Ингредиенты:

сыр фета — 200 г

яйца — 10 шт.

оливки черные — 15 шт.

чеснок — 2 зубчика

сел и перец — по вкусу

укроп — несколько веточек

Приготовление:

Отвари яйца в подсоленной воде. Варить стоит пять-семь минут. Достань яйца из воды и дай им остыть. Аккуратно разрежь их пополам и достань желтки, положи их в отдельную емкость. К желткам добавь сыр фета, измельченный чеснок и укроп, соль, перец. Перемни все ингредиенты вилкой. Массу выложи на место желтков в яйца. Десять черных оливок разрежь пополам, а ещё пять нарежь тонкими пластинами. Из половинки оливки сделай тело паучка, а пластинки выложи в виде лапок на яйца.

Мумии в тесте: рецепт блюда на Хэллоуин

Одно из любимых блюд не только детей, но и взрослых — сосиски в тесте. Однако приготовить их можно и на Хэллоуин, главное — добавить немного фантазии.

Ингредиенты:

слоеное тесто — 300 г

сосиски — 10 шт.

майонез — для украшения

перец горошком — 20 шт.

яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Слоеное тесто раскачай и нарежь на тонкие полоски. Обмотай сосиски тестом, оставив наверху немного места для будущих глаз наших мумий. Взбей в тарелке яйцо, смажь им сосиски в тесте. Помести сосиски в тесте в разогретую до 180ºС духовую печь на 15-20 мин. На месте “лица” мумии поставь две капли майонеза, наверх положи перец горошком.

“Ужасные” перцы

Не обойдется стол с закусками без овощного ассорти. Подать его можно также в стиле Хэллоуина.

Ингредиенты:

морковь — 1 шт.

перец болгарский красный — 1 шт.

брокколи — несколько соцветий

перец болгарский зеленый, желтый и оранжевый — по 1-2 шт.

Приготовление:

Болгарский перец зеленого, желтого и оранжевого цветов станут тарелочками для ассорти. Отрежь плодоножку, вычисти перец от семян и вырежь глаза, нос и рот в каждом. Морковь и красный перец нарежь на полоски. Брокколи разбери на соцветия. Помести овощи в перцы и подавай на стол с соусом или крем-сыром.

Но не только одними закусками! На Хэллоуин готовят и сладости: как приготовить капкейки на Хэллоуин 2023, читай в другом материале.

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