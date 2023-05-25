Необязательно принимать таблетки! Пять продуктов, улучшающих мужскую потенцию

Никто из мужчин не застрахован от эректильной дисфункции. Нередко причиной этого становится то, что мы употребляем. Это алкоголь, никотин, сладости, изделия из муки — все эти продукты влияют на мужскую потенцию.

Но есть продукты, которые имеют и обратный эффект и улучшают сексуальную жизнь мужчин. Подробнее об этих продуктах рассказали в издании Healthline.

Устрицы

Эти моллюски открывают наш список продуктов, повышающих потенцию. Устрицы обладают свойствами афродизиака, связанными с высоким содержанием в них цинка. Как следствие, усиливается кровоток в организме, что может способствовать и приливу крови к половым органам.

Цинк является важным микроэлементом для мужской фертильности, поскольку он помогает поддерживать уровень тестостерона в организме.

Некоторые виды мяса

Употребление мяса или других продуктов, содержащих определенные аминокислоты, может помочь улучшить твою сексуальную жизнь.

К таким продуктам относятся: говядина, курица и свинина. Они содержат соединения, которые помогают улучшить кровообращение в организме.

Среди них:

карнитин;

L-аргинин;

цинк.

Но помни, что чрезмерное количество потребления красного мяса может быть вредным для твоего сердца, поэтому во всем стоит знать меру.

Жирная рыба

В рыбе содержится большое количество Омега-3, которая положительно влияет на общее самочувствие и здоровье человека. Большое количество жирных кислот Омега-3 есть в красной рыбе, а также в сардине, тунце и палтусе.

Кроме того, жиры Омега-3 способствуют улучшению кровообращения в организме, а также используются для сохранения потенции и профилактики простатита.

Орехи и семечки

Отличной альтернативой для сладкоежек могут стать орехи и семечки. Они богаты полезными микроэлементами, такими как цинк и L-аргинин, которые ускоряют кровообращение. К таким продуктам относятся:

грецкие орехи;

тыквенные семечки;

семена подсолнечника;

пекан;

фундук;

арахис;

Яблоки

Этот, казалось бы, обыденный для нас фрукт содержит кверцетин, который имеет ряд полезных свойств для улучшения потенции. Речь о:

улучшении кровообращения;

лечении эректильной дисфункции;

борьбе с симптомами простатита.

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