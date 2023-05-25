Не обов’язково приймати таблетки! П’ять продуктів, що покращують чоловічу потенцію

Ніхто з чоловіків не застрахований від еректильної дисфункції. Нерідко причиною цього стає те, що ми споживаємо. Це алкоголь, нікотин, солодощі, вироби з борошна — усі ці продукти впливають на чоловічу потенцію.

Але є й продукти, які мають зворотний ефект і покращують сексуальне життя чоловіків. Детальніше про ці продукти розповіли у виданні Healthline.

Устриці

Ці молюски відкривають наш список продуктів, що підвищують потенцію. Устриці мають властивості афродизіаку, що пов’язані із високим вмістом цинку у цих молюсків. І як наслідок, посилюється кровотік в організмі, що може сприяти й приливу крові до статевих органів.

Варто зазначити, що цинк є важливим мікроелементом для чоловічої фертильності, оскільки він допомагає підтримувати рівень тестостерону в організмі.

Деякі види м’яса

Вживання м’яса або інших продуктів, що містять певні амінокислоти, може допомогти покращити твоє сексуальне життя.

До таких продуктів належать: яловичина, курка та свинина. Вони містять сполуки, які допомагають покращити кровообіг в організмі.

Серед них:

карнітин;

L-аргінін;

цинк.

Та пам’ятай, що надмірна кількість споживання червоного м’яса може бути шкідливою для твого серця, тому в усьому варто знати міру.

Жирна риба

У рибі міститься велика кількість Омега-3, що позитивно впливають на загальне самопочуття та на здоров’я людини. Велика кількість жирних кислот Омега-3 є у червоній рибі, а також у сардині, тунці та палтусі.

Крім того, жири Омега-3 сприяють поліпшенню кровообігу в організмі, а також використовують для збереження потенції та профілактики простатиту.

Горіхи та насіння

Чудовою альтернативою для ласунів можуть стати горіхи та насіння. Вони багаті корисними мікроелементами, такими як цинк та L-аргінін, що прискорюють кровообіг. До таких продуктів належать:

волоські горіхи;

гарбузове насіння;

насіння соняшнику;

пекан;

фундук;

арахіс;

Яблука

Цей, здавалося б, буденний для нас фрукт містить кверцетин, який має ряд корисних властивостей для покращення потенції. Мова про:

покращення кровообігу;

лікування еректильної дисфункції;

боротьбу з симптомами простатиту.

Раніше ми розповідали, як війна впливає на статеве життя.

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