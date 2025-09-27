Не спортом единым: 8 простых способов больше двигаться в течение дня

Твой типичный день — это клацанье по клавишам ноутбука? Даже в такой рутине следует находить возможность для физической активности. И это не будет очередным призывом к спорту или другим тренировкам.
Как внести в свой день активность, не требующую много усилий, чтобы ее можно было вписать между встречами, поездками и всеми другими делами? Real Simple собрали список, который не только о тренировках.
Как двигаться даже без тренировки: способы, доступные каждому
- Любое движение важно
Иногда кажется, что для здоровья имеют значение только 30-минутные высокоинтенсивные интервальные тренировки или занятия йогой, но каждая маленькая часть движения, которую можно вплести в свой график дня, имеет значение.
Даже одно-двухминутные всплесковые нагрузки могут улучшить здоровье и сосредоточенность. И даже если времени мало, введи короткие 5-минутные прогулки на улице или зарядку во время перерыва.
- Если сидишь, добавь растяжку
Даже если нет возможности встать, все равно можно привлечь немного активности. Сделай повороты плечами и шеей, потяни руки и ноги.
Из интересных и простых упражнений это отжим на камбалообразной мышце, который, по сути, является поднятием пяток сидя. Это может ускорить метаболизм.
- Встань, если засиделся (-лась)
Длительное сиденье отрицательно влияет на сердечно-сосудистую, метаболическую и опорно-двигательную систему. Исправить последствия с помощью одной только тренировки будет трудно.
Лишь несколько минут ходьбы, растяжки или изменения осанки помогает восстановить кровообращение и концентрацию. А короткие всплески активной активности даже по одной или две минуты улучшают сердечно-сосудистое здоровье, снижают риск смертности, а по преимуществам похоже на высокоинтенсивную интервальную тренировку.
- Усложни себе жизнь
Припаркуй авто вдали от офиса, чтобы сделать несколько сотен лишних шагов. Или сходи за продуктами в самый отдаленный от себя магазин.
Уже не говорим о том, что подниматься стоит по лестнице, а не лифтом. Словом, идея состоит в том, чтобы сделать жизнь настолько активной, чтобы не понадобились другие тяжелые тренировки.
- Добавь многозадачность
Смотришь сериал вечером? Добавь стретчинг или йогу. Слушаешь подкаст или аудиокнигу? Самое время идти на пробежку. Другое дело на фоне поможет сконцентрироваться на физической активности.
- Откажись от сидения
Стоячие столы — отличный способ изменить нагрузку на мышцы и суставы. Ими можно воспользоваться во время приема пищи. А вместо стула можешь использовать гимнастический мяч, благодаря которому ты будешь подпрыгивать и активировать разные группы мышц.
- Используй вес своего тела
Не только штанги и гири могут приносить пользу. Добавь несколько отжиманий от стены или стола, отжиманий на трицепс на стуле, воздушных приседаний, выпадов или вставания из положения сидя от пола.
- Пей больше воды
Это факт, о котором и так всем известно. Но мало кто знает, что это тоже может увеличить подвижность. Чтобы выпить, нужно встать и дойти до кухни. А потом возникает необходимость встать и сходить в туалет.
Тренировки могут стать более эффективными, если правильно питаться. Мы рассказывали, что есть перед физической активностью.
