Не спортом единым: 8 простых способов больше двигаться в течение дня

Твой типичный день — это клацанье по клавишам ноутбука? Даже в такой рутине следует находить возможность для физической активности. И это не будет очередным призывом к спорту или другим тренировкам.

Как внести в свой день активность, не требующую много усилий, чтобы ее можно было вписать между встречами, поездками и всеми другими делами? Real Simple собрали список, который не только о тренировках.

Как двигаться даже без тренировки: способы, доступные каждому

Любое движение важно

Иногда кажется, что для здоровья имеют значение только 30-минутные высокоинтенсивные интервальные тренировки или занятия йогой, но каждая маленькая часть движения, которую можно вплести в свой график дня, имеет значение.

Даже одно-двухминутные всплесковые нагрузки могут улучшить здоровье и сосредоточенность. И даже если времени мало, введи короткие 5-минутные прогулки на улице или зарядку во время перерыва.

Если сидишь, добавь растяжку

Даже если нет возможности встать, все равно можно привлечь немного активности. Сделай повороты плечами и шеей, потяни руки и ноги.

Из интересных и простых упражнений это отжим на камбалообразной мышце, который, по сути, является поднятием пяток сидя. Это может ускорить метаболизм.

Встань, если засиделся (-лась)

Длительное сиденье отрицательно влияет на сердечно-сосудистую, метаболическую и опорно-двигательную систему. Исправить последствия с помощью одной только тренировки будет трудно.

Лишь несколько минут ходьбы, растяжки или изменения осанки помогает восстановить кровообращение и концентрацию. А короткие всплески активной активности даже по одной или две минуты улучшают сердечно-сосудистое здоровье, снижают риск смертности, а по преимуществам похоже на высокоинтенсивную интервальную тренировку.

Усложни себе жизнь

Припаркуй авто вдали от офиса, чтобы сделать несколько сотен лишних шагов. Или сходи за продуктами в самый отдаленный от себя магазин.

Уже не говорим о том, что подниматься стоит по лестнице, а не лифтом. Словом, идея состоит в том, чтобы сделать жизнь настолько активной, чтобы не понадобились другие тяжелые тренировки.

Добавь многозадачность

Смотришь сериал вечером? Добавь стретчинг или йогу. Слушаешь подкаст или аудиокнигу? Самое время идти на пробежку. Другое дело на фоне поможет сконцентрироваться на физической активности.

Откажись от сидения

Стоячие столы — отличный способ изменить нагрузку на мышцы и суставы. Ими можно воспользоваться во время приема пищи. А вместо стула можешь использовать гимнастический мяч, благодаря которому ты будешь подпрыгивать и активировать разные группы мышц.

Используй вес своего тела

Не только штанги и гири могут приносить пользу. Добавь несколько отжиманий от стены или стола, отжиманий на трицепс на стуле, воздушных приседаний, выпадов или вставания из положения сидя от пола.

Пей больше воды

Это факт, о котором и так всем известно. Но мало кто знает, что это тоже может увеличить подвижность. Чтобы выпить, нужно встать и дойти до кухни. А потом возникает необходимость встать и сходить в туалет.

