Не спортом єдиним: 8 простих способів більше рухатися протягом дня

Твій типовий день — це клацання по клавішах ноутбука? Навіть у такій рутині варто знаходити можливість для фізичної активності. І це не буде черговим закликом до спорту або інших тренувань.

Як внести у свій день активність, що не вимагатиме багато зусиль, щоб її можна було вписати між зустрічами, поїздками та всіма іншими справами? Real Simple зібрали перелік, який не лише про тренування.

Як рухатися навіть без тренування: способи, доступні кожному

Будь-який рух важливий

Іноді здається, що для здоров’я мають значення лише 30-хвилинні високоінтенсивні інтервальні тренування або заняття йогою, але кожна маленька частина руху, яку можна вплести у свій графік дня, має значення.

Навіть одно-двохвилинні сплескові навантаження можуть покращити здоров’я та зосередженість. Тож, навіть якщо часу обмаль, введи короткі 5-хвилинні прогулянки на вулиці або зарядку під час перерви.

Якщо сидиш, додай розтяжку

Навіть якщо немає можливості встати, все одно можна залучити трошки активності. Зроби повороти плечима і шиєю, потягни руки та ноги.

З цікавих та простих вправ, це віджимання на камбалоподібній м’язі, яке, по суті, є підняттям п’ят сидячи. Це може прискорити метаболізм.

Встань, якщо засидівся (-лась)

Тривале сидіння негативно впливає на серцево-судинну, метаболічну та опорно-рухову систему. Виправити наслідки за допомогою одного лиш тренування буде важко.

Лише кілька хвилин ходьби, розтяжки або зміни постави допомагає відновити кровообіг та концентрацію. А короткі сплески активної активності навіть по одній або дві хвилини покращують серцево-судинне здоров’я, знижують ризик смертності, а за перевагами схоже на високоінтенсивне інтервальне тренування.

Ускладни собі життя

Припаркуй авто далеко від офісу, щоб зробити кілька сотень зайвих кроків. Або піди за продуктами в найвіддаленіший від себе магазин.

Вже не кажемо про те, що підійматися варто сходами, а не ліфтом. Словом, ідея полягає в тому, щоб зробити життя настільки активним, щоб не знадобилися інші важкі тренування.

Додай багатозадачності

Дивишся серіал ввечері? Додай стретчинг чи йогу. Слухаєш подкаст чи аудіокнигу? Саме час йти на пробіжку. Інша справа на фоні допоможе сконцентруватися на фізичній активності.

Відмовся від сидіння

Стоячі столи — чудовий спосіб змінити навантаження на м’язи та суглоби. Ними можна користуватися під час прийому їжі. А замість стільця можеш використати гімнастичний м’яч, завдяки якому ти підстрибуватимеш та активуватимеш нові групи м’язів.

Використовуй вагу свого тіла

Не лише штанги та гирі можуть приносити користь. Додай кілька віджимань від стіни або столу, віджимань на трицепс на стільці, повітряних присідань, випадів або вставання з положення сидячи від підлоги.

Пий більше води

Це факт, про який і так всім відомо. Але мало хто знає, що це також може збільшити рухливість. Щоб випити, потрібно встати й дійти до кухні. А потім з’являється потреба встати та сходити до туалету.

Тренування можуть стати ефективнішими, якщо правильно харчуватися. Ми розповідали, що їсти перед фізичною активністю.

