Теперь это не актуально! Стилистка назвала антитренды осени 2023

Осень — это время, когда мы можем собирать разные стильные образы и делать их более интересными, придерживаясь многослойности.
Но тренды быстро меняются и то, что имело огромную популярность несколько месяцев назад, уже не в тренде.
Стилистка Маргарита Мурадова рассказала на своем YouTube-канале об антитрендах осени 2023 года.
Маргарита Мурадова рассказывает, что тренд Барбикор после выхода фильма Барби быстро распространялся по социальным сетям. А чем быстрее что-то набирает обороты, тем быстрее оно выгорает.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lindsey isla Henderson (@lindsey_isla)
Публикация от Lindsey isla Henderson (@lindsey_isla)
Проблема также в том, что полностью розовый образ — не классический и не подойдет на все времена. Поэтому уже осенью такие образы не актуальны.
Можно обновить розовый образ глубокими оттенками или собирать монообразы в других цветах.
Также можно сочетать розовый цвет с осенними оттенками, например, розовый топ и штаны шоколадного цвета.
Также можно сочетать розовый цвет с осенними оттенками, например, розовый топ и штаны шоколадного цвета.
По словам стилистки, прошлой осенью этот образ был популярен. Платье-жакет совмещали с ботфортами, это выглядело интересно. Но приходит момент, когда определенный стиль и эстетика выходит из моды.
Это может быть не надолго, и через два-три года снова вернется это сочетание.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Лукашова (@lukashova.liliia_clothes)
Публикация от Лілія Лукашова (@lukashova.liliia_clothes)
Сумки, которые мы носим на поясе или через плечо, так называемые бананки, уже не актуальны. Сумка на поясе может быть, но самые большие тренды сейчас: сумки-клатчи, сумки-багеты или сумки хобо.
Мурадова вспоминает, что был момент в уличном стиле, когда заправляли широкие брюки в сапоги, но сейчас это уходит из пика актуальности. Снова вернуться этот тренд может через три-четыре года.
Сейчас больше предпочитают прямые силуэты, отсутствие нагромождения и объема в зоне колена. Так что сапоги, которые одеваем с брюками, нужно прятать под них.
Сейчас больше предпочитают прямые силуэты, отсутствие нагромождения и объема в зоне колена. Так что сапоги, которые одеваем с брюками, нужно прятать под них.
Стилистка рассказывает о сумках, ремешки которых составляют из двух частей: кожаной и цепочки. Она добавляет, что это детали, на которые следует обращать внимание. Необязательно выбрасывать сумку или отказываться ее носить, если такая у тебя есть. Но если ты задумываешься приобрести такую, то эту покупку лучше отложить.
Сейчас тренды переходят к утилитарным и моноэлементам.
Сейчас тренды переходят к утилитарным и моноэлементам.
То есть, если у сумки есть ручка, она должна быть либо полностью кожаной, либо цепочкой. Сейчас больший упор делается на материал, чем на фурнитуру.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Itala Sa Rego (@italasarego27)
Публикация от Itala Sa Rego (@italasarego27)
Осенью мы преимущественно носим штаны, чтобы было теплее. Ранее мы рассказывали о модных джинсах на сезон осень-зима 2023 года.
Главное фото: steffifashionstyle та sansual_clo / Instagram
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