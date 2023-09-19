Теперь это не актуально! Стилистка назвала антитренды осени 2023

Осень — это время, когда мы можем собирать разные стильные образы и делать их более интересными, придерживаясь многослойности.

Но тренды быстро меняются и то, что имело огромную популярность несколько месяцев назад, уже не в тренде.

Стилистка Маргарита Мурадова рассказала на своем YouTube-канале об антитрендах осени 2023 года.

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Антитренды осени 2023

Полностью розовый образ

Маргарита Мурадова рассказывает, что тренд Барбикор после выхода фильма Барби быстро распространялся по социальным сетям. А чем быстрее что-то набирает обороты, тем быстрее оно выгорает.

Проблема также в том, что полностью розовый образ — не классический и не подойдет на все времена. Поэтому уже осенью такие образы не актуальны.

Можно обновить розовый образ глубокими оттенками или собирать монообразы в других цветах.

Также можно сочетать розовый цвет с осенними оттенками, например, розовый топ и штаны шоколадного цвета.

Платье-жакет

По словам стилистки, прошлой осенью этот образ был популярен. Платье-жакет совмещали с ботфортами, это выглядело интересно. Но приходит момент, когда определенный стиль и эстетика выходит из моды.

Это может быть не надолго, и через два-три года снова вернется это сочетание.

Сумка на поясе

Сумки, которые мы носим на поясе или через плечо, так называемые бананки, уже не актуальны. Сумка на поясе может быть, но самые большие тренды сейчас: сумки-клатчи, сумки-багеты или сумки хобо.

Широкие штаны заправлены в сапоги

Мурадова вспоминает, что был момент в уличном стиле, когда заправляли широкие брюки в сапоги, но сейчас это уходит из пика актуальности. Снова вернуться этот тренд может через три-четыре года.

Сейчас больше предпочитают прямые силуэты, отсутствие нагромождения и объема в зоне колена. Так что сапоги, которые одеваем с брюками, нужно прятать под них.

Двойной ремешок сумки

Стилистка рассказывает о сумках, ремешки которых составляют из двух частей: кожаной и цепочки. Она добавляет, что это детали, на которые следует обращать внимание. Необязательно выбрасывать сумку или отказываться ее носить, если такая у тебя есть. Но если ты задумываешься приобрести такую, то эту покупку лучше отложить.

Сейчас тренды переходят к утилитарным и моноэлементам.

То есть, если у сумки есть ручка, она должна быть либо полностью кожаной, либо цепочкой. Сейчас больший упор делается на материал, чем на фурнитуру.

Осенью мы преимущественно носим штаны, чтобы было теплее. Ранее мы рассказывали о модных джинсах на сезон осень-зима 2023 года.

Главное фото: steffifashionstyle та sansual_clo / Instagram

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