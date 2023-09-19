Здоров'я та краса

Зараз це не актуально! Стилістка назвала антитренди осені 2023

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 18:00
Антитренди осені 2023: які речі краще не носити

Більше новин
Оскар-2024: коли та де дивитися церемонію вручення кінопремії
Поціновувачі кіномистецтва уже напоготові! Коли відбудеться Оскар-2024 — усе про церемонію
Вибухи у Куп’янську сьогодні 19 вересня 2023: що відомо
Керованою авіабомбою вбили трьох людей: що відомо про вибухи у Куп’янську 19 вересня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
Чим замінити цигарки
Важко, але можливо! Чим замінити цигарки, аби остаточно кинути палити — зібрали поради МОЗ, ВООЗ та експертів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Стритстайл образи на осінь: стильний осінній одяг
Autumn streetstyle: добірка стильних та зручних образів на осінній сезон
Тренди манікюру на осінь 2023
Насичені темні чи геть помітні прозорі? Світові тренди манікюру осені 2023
Модні джинси на сезон осінь-зима 2023: стильні кольори та фасони
Розмаїття у виборі! Модні джинси на осінь та зиму 2023 — добірка актуальних фасонів
Модні светри на осінь та зиму 2023: добірка фасонів та кольорів
Тепло, зручно і навіть трендово! Светри на осінь та зиму, які будуть у моді — доречні фасони і кольори

Відео
0:08:31
Відключення світла

Відключення світла можуть бути по 8-10 годин. Які прогнози на зиму зробив голова Інституту енергетичних стратегій
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобільні вогневі групи на сьогодні — це вимушений крок. Юрій Ігнат про атаку дронів на Україну
Війна в Україні 17 травня
Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:35
заняття з йоги
Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги
0:05:00
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Пробіг марафон у повному споряджені та зібрав кошти для колег: історія вогнеборця Володимира Сковородки
0:08:17
тонкощі роботи снайпером
Як працює український снайпер: специфіка роботи та хто забезпечує зброєю
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 19 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:20
Урожайне
Залишилося лише двоє тих, хто дочекався приходу ЗСУ. Як нині живе Урожайне під постійним вогнем росіян
0:03:43
Машина Укрпошти
Щоб усі могли отримати листи та пенсію: на Миколаївщині Укрпошта працює на колесах
0:03:09
зеленський
Багатонадійні візити до партнерів. Володимир Зеленський вирушив до США з робочим візитом
Більше відео
Як позбутися цвілі у ванній кімнаті
Читати далі
Підступна цвіль у ванній кімнаті: як прибрати її раз і на завжди
Як зберігати яблука: способи на зиму в домашніх умовах
Читати далі
Свіжі, соковиті та власного вирощування. Як правильно зберігати яблука на зиму — найкращі способи

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь