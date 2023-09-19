Зараз це не актуально! Стилістка назвала антитренди осені 2023

Осінь — це пора, коли ми можемо збирати різні стильні образи та робити їх цікавішими, дотримуючись багатошаровості.
Але тренди швидко змінюються й те, що мало шалену популярність кілька місяців тому, уже не в тренді.
Стилістка Маргарита Мурадова розповіла на своєму YouTube-каналі про антитренди осені 2023.
Маргарита Мурадова розповідає, що тренд Барбікор після виходу фільму Барбі швидко поширювався соціальними мережами. А чим швидше щось набирає обертів, тим швидше воно вигорає.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lindsey isla Henderson (@lindsey_isla)
Публикация от Lindsey isla Henderson (@lindsey_isla)
Проблема також у тому, що повністю рожевий образ — не класичний і не підійде на всі часи. Тому вже восени такі образи не є актуальними.
Можна обновити рожевий образ глибокими відтінками або збирати монообрази в інших кольорах.
Також можна поєднати рожевий колір з осінніми відтінками, наприклад рожевий топ та штани шоколадного кольору.
Також можна поєднати рожевий колір з осінніми відтінками, наприклад рожевий топ та штани шоколадного кольору.
За словами стилістки, минулої осені цей образ був популярним. Сукню-жакет поєднували з ботфортами, це виглядало цікаво. Але приходить момент, коли певний стиль та естетика виходить з моди.
Це може бути не надовго, й за два-три роки знову повернеться це поєднання.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Лукашова (@lukashova.liliia_clothes)
Публикация от Лілія Лукашова (@lukashova.liliia_clothes)
Сумки, які ми носимо на поясні або через плече, так звані бананки, вже не актуальні. Сумка на поясі може бути, але найбільші тренди зараз: сумки-клатчі, сумки-багети або сумки хобо.
Мурадова згадує, що був момент у вуличному стилі, коли заправляли широкі штани у чоботи, але зараз це виходить з піку актуальності. Знову повернутися цей тренд може через три-чотири роки.
Зараз більше віддають перевагу прямим силуетам, відсутності нагромадження та об’єму у зоні коліна. Тож чоботи, які вдягаємо зі штанами, треба ховати під них.
Зараз більше віддають перевагу прямим силуетам, відсутності нагромадження та об’єму у зоні коліна. Тож чоботи, які вдягаємо зі штанами, треба ховати під них.
Стилістка розповідає про сумки, ремінці яких складають з двох частин: шкіряної та ланцюжка. Вона додає, що це деталі, на які варто звертати увагу. Необов’язково викидати сумку чи відмовлятися її носити, якщо така у тебе є. Але, якщо ти замислюєшся придбати таку, то цю покупку краще відкласти.
Зараз тренди переходять до утилітарних та моноелементів.
Зараз тренди переходять до утилітарних та моноелементів.
Тобто якщо у сумки є ручка, вона має бути або повністю шкіряною, або ланцюжком. Зараз більший акцент робиться на матеріал, ніж на фурнітуру.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Itala Sa Rego (@italasarego27)
Публикация от Itala Sa Rego (@italasarego27)
Восени ми переважно носимо штани, щоб було тепліше. Раніше ми розповідали про модні джинси на сезон осінь-зима 2023.
Головне фото: steffifashionstyle та sansual_clo / Instagram
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.