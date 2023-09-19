Зараз це не актуально! Стилістка назвала антитренди осені 2023

Осінь — це пора, коли ми можемо збирати різні стильні образи та робити їх цікавішими, дотримуючись багатошаровості.

Але тренди швидко змінюються й те, що мало шалену популярність кілька місяців тому, уже не в тренді.

Стилістка Маргарита Мурадова розповіла на своєму YouTube-каналі про антитренди осені 2023.

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Антитренди осені 2023

Повністю рожевий образ

Маргарита Мурадова розповідає, що тренд Барбікор після виходу фільму Барбі швидко поширювався соціальними мережами. А чим швидше щось набирає обертів, тим швидше воно вигорає.

Проблема також у тому, що повністю рожевий образ — не класичний і не підійде на всі часи. Тому вже восени такі образи не є актуальними.

Можна обновити рожевий образ глибокими відтінками або збирати монообрази в інших кольорах.

Також можна поєднати рожевий колір з осінніми відтінками, наприклад рожевий топ та штани шоколадного кольору.

Сукня-жакет

За словами стилістки, минулої осені цей образ був популярним. Сукню-жакет поєднували з ботфортами, це виглядало цікаво. Але приходить момент, коли певний стиль та естетика виходить з моди.

Це може бути не надовго, й за два-три роки знову повернеться це поєднання.

Сумка на поясі

Сумки, які ми носимо на поясні або через плече, так звані бананки, вже не актуальні. Сумка на поясі може бути, але найбільші тренди зараз: сумки-клатчі, сумки-багети або сумки хобо.

Широкі штани заправлені у чоботи

Мурадова згадує, що був момент у вуличному стилі, коли заправляли широкі штани у чоботи, але зараз це виходить з піку актуальності. Знову повернутися цей тренд може через три-чотири роки.

Зараз більше віддають перевагу прямим силуетам, відсутності нагромадження та об’єму у зоні коліна. Тож чоботи, які вдягаємо зі штанами, треба ховати під них.

Двійний ремінець сумки

Стилістка розповідає про сумки, ремінці яких складають з двох частин: шкіряної та ланцюжка. Вона додає, що це деталі, на які варто звертати увагу. Необов’язково викидати сумку чи відмовлятися її носити, якщо така у тебе є. Але, якщо ти замислюєшся придбати таку, то цю покупку краще відкласти.

Зараз тренди переходять до утилітарних та моноелементів.

Тобто якщо у сумки є ручка, вона має бути або повністю шкіряною, або ланцюжком. Зараз більший акцент робиться на матеріал, ніж на фурнітуру.

Восени ми переважно носимо штани, щоб було тепліше. Раніше ми розповідали про модні джинси на сезон осінь-зима 2023.

Головне фото: steffifashionstyle та sansual_clo / Instagram

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