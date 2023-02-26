Она спасает жизнь! Что должно лежать в аптечке, когда дома есть ребенок

Дети быстрые и непоседливые. Они испытывают на себе силу тяжести несколько десятков раз в день, исследуют вкусы и консистенции неизвестных объектов на полу, земле или кустарнике.

Если в твоем доме живет маленький искатель приключений и проделок, то тебе особенно нужно позаботиться о содержании этой аптечки. Ведь важно обладать необходимыми средствами и медикаментами для первой помощи в неотложных случаях.

Независимо от того, планируете ли вы путешествия с ребенком, или просто требуете сохранить свою аптечку дома, важно иметь необходимые средства и медикаменты для первой помощи в неотложных случаях.

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В этом материале мы рассмотрим, какие медикаменты должны быть в аптечке в зависимости от возраста ребенка, чтобы поиск лекарства в аптеках уже не казался сложным и долговременным делом.

Список необходимых лекарств с рождения до года

У детей этого возраста существуют специфические проблемы, которые должны учитываться при составлении базовой аптечки. Если у тебя есть малыш такого возраста, то тебе понадобятся:

Средства для измерения температуры — измеритель температуры, термометр.

Крем для успокоения кожи.

Раствор для очищения носа.

Лекарства для обезболивания, например парацетамол. Учти, что давать этот препарат следует только по рекомендации врача.

Корректор для дозировки лекарства — на случай, если ребенок нуждается в точной дозировке лекарственных средств.

Для детей от года до шести лет

Дети этого возраста тоже имеют свои особенности развития, которые нужно учитывать. В это время малыш активно исследует среду, отходит от грудного вскармливания и начинает есть обычные продукты, которые могут оказаться аллергенами.

Таких нюансов развития и возможных опасностей еще много, поэтому вот рекомендации стандартного набора лекарств для этого возраста:

Средства для измерения температуры — термометр, который можно использовать во рту, ушах или под подмышками.

Лекарства для обезболивания, например, парацетамол или ибупрофен. Перед использованием обязательно обратись за консультацией к педиатру.

Препараты для рассечения, например, перекись водорода. Это может пригодиться при порезах или других механических повреждениях кожи, где требуется рассечение или протягивание раны.

При работе с кровью важно не забывать о средствах индивидуальной защиты как резиновые перчатки, маски и т.д.

Средства для лечения ран и порезов: пластыри, вата, раствор для обработки ран.

Антигистаминное лекарство — на случай аллергической реакции.

Витамины и пробиотики. Они помогают укрепить иммунную систему ребенка и поддерживать его здоровье.

Для детей от шести лет и старше

Дети этого возраста, как правило, более самостоятельны. Поэтому аптечка может содержать некоторые медикаменты, которые не рекомендуется употреблять детям младшего возраста.

Средства для измерения температуры — термометр, который можно использовать во рту, ухе или под мышкой.

Лекарства для обезболивания, например парацетамол или ибупрофен. Эти препараты следует применять по рекомендации врача.

Препараты для рассечения: перекись водорода или йод. Это пригодится в случае порезов и других травм кожи.

Средства для лечения простуды и гриппа: препараты из панадола или судафеды.

Антигистаминное лекарство — на случай аллергической реакции.

Витамины и пробиотики. Они помогают укрепить иммунную систему ребенка и поддерживать его здоровье.

Общие рекомендации: аптечка и первая помощь

Важно, чтобы аптечка была доступна для взрослых и хранилась в защищенном от детей месте. Независимо от возраста ребенка, ее нужно регулярно проверять, обращая внимание на срок годности лекарства, и обновлять.

Кроме общих лекарств, аптечка должна содержать элементы первой необходимой помощи: бандажи, газовые повязки, ножницы, пинцет, раствор для очистки ран и другие.

Если у ребенка есть специальные потребности, например, болезнь, для которой назначены конкретные медикаменты, аптечка должна быть дополнена соответствующими препаратами.

При хронических заболеваниях следует обсудить с врачом, какие именно препараты должны содержаться в аптечке, и как их правильно хранить и использовать.

Также важно, чтобы взрослые знали, как правильно использовать медикаменты и элементы первой помощи. Имели достаточные знания о том, как правильно оказывать первую помощь.

Они должны знать, как измерять температуру, как правильно применять различные медикаменты и как помочь ребенку в случае несчастного случая.

Навыки первой помощи могут быть полезны не только взрослым, но и старшим детям

Подготовка домашней аптечки для ребенка — это важное и ответственное дело, которое может помочь сохранить здоровье и даже жизнь ребенка.

С этими знаниями и правильно составленной аптечкой можно быть уверенным в своей способности помочь ребенку в случае необходимости.

Кстати, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, какими медицинскими препаратами и инструментами нужно запастись, а какие лекарства нельзя использовать для детей.

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