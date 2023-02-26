Вона рятує життя! Що має лежати в домашній аптечці, коли вдома є дитина

Діти прудкі та непосидючі. Вони випробовують на собі силу тяжіння кількадесят разів на день, досліджують смаки та консистенції невідомих об’єктів на підлозі, землі чи кущі.

Якщо у твоєму домі живе маленький шукач пригод й витівок, то тобі особливо треба подбати про вміст цієї аптечки.

Незалежно від того, чи ви плануєте подорожі з дитиною, чи просто потребуєте зберегти свою аптечку вдома, важливо мати необхідні засоби та медикаменти для першої допомоги в невідкладних випадках.

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У цьому матеріалі ми розглянемо, які медикаменти повинні бути в аптечці в залежності від віку дитини, щоб пошук ліків в аптеках вже не здавався складною і довготривалою справою.

Для дітей від народження до року

У дітей цього віку існують специфічні проблеми, які повинні врахувати при компонуванні базової аптечки. Якщо ти маєш малюка такого віку, то тобі знадобляться:

Засоби для вимірювання температури — вимірювач температури, термометр.

Крем для заспокоєння шкіри.

Розчин для очищення носа.

Ліки для знеболення, наприклад, парацетамол. Зверни увагу, що давати цей препарат слід тільки за рекомендацією лікаря.

Коректор для дозування ліків — на випадок, якщо дитина потребує точного дозування лікарських засобів.

Для дітей від року до шести років

Діти цього віку теж мають свої особливості розвитку, на які треба зважати. В цей час малюк активно досліджує середовище, відходить від грудного вигодовування й починає їсти звичайні продукти, які можуть виявитися алергенами.

Таких нюансів розвитку й можливих небезпек ще багато, тому ось рекомендації стандартного набору ліків для цього віку:

Засоби для вимірювання температури — термометр, який можна використовувати у роті, вухах або під пахвами.

Ліки для знеболення, наприклад, парацетамол або ібупрофен. Перед використанням обов’язково звернися за консультацією до педіатра.

Препарати для розсічування, наприклад, перекис водню. Це може знадобитися при порізах або інших механічних пошкодженнях шкіри, де потрібне розсічення або протягування рани.

При роботі з кров’ю дуже важливо не забувати про засоби індивідуального захисту як от резинові рукавички, маски тощо.

Засоби для лікування ран та порізів: пластирі, вата, розчин для обробки ран.

Антигістамінні ліки — на випадок алергічної реакції.

Вітаміни та пробіотики. Вони допомагають зміцнити імунну систему дитини та підтримувати її здоров’я.

Для дітей від шести років і старше

Діти цього віку, як правило, більш самостійні. Тому їхня аптечка може містити деякі медикаменти, які не рекомендується вживати дітям молодшого віку.

Засоби для вимірювання температури — термометр, який можна використовувати у роті, вуху або під пахвою.

Ліки для знеболення, наприклад, парацетамол або ібупрофен. Знову ж таки, ці препарати слід застосовувати за рекомендацією лікаря.

Препарати для розсічування: перекис водню або йод. Це знадобиться у випадку порізів та інших травм шкіри.

Засоби для лікування застуди та грипу: препарати з панадолу або судафеду.

Антигістамінні ліки — на випадок алергічної реакції.

Вітаміни та пробіотики. Вони допомагають зміцнити імунну систему дитини та підтримувати її здоров’я.

Загальні рекомендації: аптечка та перша допомога

Важливо, щоб аптечка була доступна для дорослих та зберігалася в місці, захищеному від дітей. Незалежно від віку дитини, її треба регулярно перевіряти, звертаючи увагу на термін придатності ліків, та оновлювати.

Крім загальних ліків, аптечка повинна містити елементи першої необхідної допомоги: бандажі, газові пов’язки, ножиці, пінцет, розчин для очищення ран та інші.

Якщо дитина має якісь спеціальні потреби, наприклад, хворобу, для якої призначені конкретні медикаменти, аптечка повинна бути доповнена відповідними препаратами.

В разі хронічних захворювань слід обговорити з лікарем, які саме препарати повинні міститися в аптечці, як їх правильно зберігати та використовувати.

Також важливо, щоб дорослі знали, як правильно використовувати медикаменти та елементи першої необхідної допомоги. Мали достатні знання про те, як правильно надавати першу допомогу.

Вони повинні знати як вимірювати температуру, як правильно застосовувати різні медикаменти та як допомогти дитині у разі нещасного випадку.

Навчики першої допомоги можуть бути корисними не тільки дорослим, а й старшим дітям.

Підготовка домашньої аптечки для дитини — це важлива та відповідальна справа, яка може допомогти зберегти здоров’я та навіть життя дитини.

З цими знаннями та правильно складеною аптечкою можна бути впевненим (-ою) у своїй здатності допомогти дитині у разі потреби.

До речі, раніше у Міністерстві охорони здоров’я розповіли, якими медичними препаратами та інструментами потрібно запастися, а які ліки не можна використовувати для дітей.

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