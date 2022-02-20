Четыре упражнения для хорошей спины: советует Марина Боржемская

Уже совсем скоро весна и женщинам захочется носить изысканные платья, в том числе с глубоким вырезом сзади. Сидячая работа может не просто испортить линию фигуры, но и вызвать болезни спины.

Фитнес-тренер и телеведущая Марина Боржемская поделилась полезным и эффективным комплексом упражнений для спины.

Ежедневная сидячая работа не проходит бесследно. Результатом могут стать сутулость, дряблая кожа и “крылья”, — написала Боржемская в своем Instagram.

Этот комплекс поможет избежать подобных неприятностей.

Плавание

Ляг на пол на живот. На вдохе оторви прямые руки и ноги от пола и двигай ими, словно плаваешь кролем. Не напрягай шею.

Лодочка

Оставайся лежать на животе. Обхвати голени руками с внешней стороны и раскачивайся вперед-назад, пытаясь добиться максимальной амплитуды. Затем потянись в обратную сторону, выгнув спину вперед.

Кошка

Встань на четвереньки и плавно выгибай спину в разные стороны. Выполняй упражнение медленно.

Повороты

Сядь на пол с вытянутыми ногами. Держи спину ровно и поворачивай туловище вправо и влево. Старайся подальше вытягивать руки в разные стороны. Скручивай позвоночник на выдохе.

Весной расцветает природа и все начинает играть яркими красками. Позволь своей женственности раскрыться по-новому! Не бойся перемен, ведь самое страшное — это нежелание самосовершенствоваться.

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Напомним, что каждое воскресенье в 18:40 на СТБ Марина Боржемская вместе с Надеждой Матвеевой и Андреем Жельветро продолжают менять жизнь героинь мейковер-шоу Щасливі за сім днів. Смотри грандиозное превращение участниц.