Чотири вправи для гарної спини: радить Марина Боржемська

Уже зовсім скоро весна й жінкам захочеться носити вишукані сукні, зокрема з глибоким вирізом ззаду. Сидяча робота може не просто зіпсувати лінію фігури, але й спричинити хвороби спини.

Фітнес-тренерка та телеведуча Марина Боржемська поділилася корисним та ефективним комплексом вправ для спини.

Щоденна сидяча робота не минає без сліду. Результатом можуть стати сутулість, в’яла шкіра та “крила”, — написала Боржемська у своєму Instagram.

Цей комплекс допоможе уникнути таких неприємностей.

Плавання

Ляж на підлогу на живіт. На вдиху відірви прямі руки та ноги від підлоги та рухай ними, немов плаваєш кролем. Не напружуй шию.

Човен

Залишайся лежати на животі. Обхопи гомілки руками із зовнішнього боку і розгойдуйся вперед-назад, намагаючись досягти максимальної амплітуди. Потім потягнися у зворотний бік, вигнувши спину вперед.

Кішка

Стань накарачки та плавно вигинай спину в різні боки. Виконуй вправу повільно.

Повороти

Сядь на підлогу з витягнутими ногами. Тримай спину рівно та повертай тулуб вправо і вліво. Намагайся якнайдалі витягувати руки в різні боки. Скручуй хребет на видиху.

Весною розквітає природа й усе починає грати яскравими барвами. Дозволь своїй жіночності розкритися по-новому! Не бійся змін, адже найстрашніше — це небажання самовдосконалюватися.

Читай, що розповіла Марина Боржемська про те, як розкрити свою жіночність.

Нагадаємо, що щонеділі о 18:40 на СТБ Марина Боржемська разом із Надією Матвєєвою та Андрієм Жельветро ​​продовжують змінювати життя героїнь мейковер-шоу Щасливі за сім днів. Дивись грандіозне перетворення учасниць.