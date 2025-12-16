Когда нет света и воды: как соблюдать личную гигиену во время отключения

Центр общественного здоровья обнародовал советы по поводу того, как поддерживать личную гигиену в условиях отключения электроэнергии и водоснабжения — читай в материале список советов, которых следует придерживаться, чтобы сохранить свое здоровье.

Нет воды и света: как соблюдать личную гигиену

При отключении электроэнергии и воды становится сложнее соблюдать гигиену, из-за чего повышается риск заболевания инфекциями.

В Центре отмечают, что для поддержания чистоты без воды можно использовать антисептик с содержанием спирта на уровне 60-80%. Средством нужно обрабатывать руки в течение 20-30 секунд.

Особенно важна дезинфекция рук после, например, туалета или смены подгузника младенцу, а также перед непосредственным контактом с едой.

Также для поддержания личной гигиены нужно всегда иметь достаточное количество определенных вещей, а именно:

туалетной бумаги;

мыла;

подгузников;

средств менструальной гигиены.

Кроме этого, пригодятся одноразовые сухие души, влажные салфетки одноразовые перчатки.

В общей сложности, как отмечают в ЦОЗ, в сутки одному человеку нужно примерно три литра питьевой воды и 10-12 — для гигиены, приготовления пищи и т.д.

Простейший способ подготовиться к отсутствию водоснабжения — хранить дома запас бутылированной воды, которого должно хватить по меньшей мере на трое суток на каждого члена семьи. Храните воду в темном и прохладном месте.

— сказали в Центре общественного здоровья. Также можно координироваться с соседями и организовать совместное хранилище воды.

Раньше мы писали о календаре прививок 2026 — читай в материале, которые будут нововведения уже скоро.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!