Коли нема світла та води: як дотримуватись особистої гігієни під час відключень

Центр громадського здоров’я оприлюднив поради щодо того, як підтримувати особисту гігієну в умовах відключення електроенергії та водопостачання — читай у матеріалі список порад, яких варто дотримуватися, щоб зберегти своє здоров’я.
Нема води та світла: як дотримуватись особистої гігієни
Під час відключень електроенергії та води стає складніше дотримуватись гігієни, через що підвищується ризик захворювання інфекціями.
У Центрі зазначають, що для підтримання чистоти рук без води можна використовувати антисептик із вмістом спирту на рівні 60-80%. Засобом треба обробляти руки протягом 20-30 секунд.
Особливо важлива дезінфекція рук після, наприклад, туалету або зміни підгузка немовляті, а також перед безпосереднім контактом з їжею.
Також для підтримання особистої гігієни треба завжди мати достатню кількість певних речей, а саме:
- туалетного паперу;
- мила;
- підгузків;
- засобів менструальної гігієни.
Крім цього, у пригоді можуть бути одноразові сухі душі, вологі серветки одноразові рукавички.
Загалом, як зазначають у ЦГЗ, на добу одній людині потрібно приблизно три літри питної води та 10-12 — для гігієни, приготування їжі тощо.
Найпростіший спосіб підготуватися до відсутності водопостачання — зберігати вдома запас бутильованої води, якого має вистачити щонайменше на три доби на кожного члена родини. Зберігайте воду у темному й прохолодному місці,
— сказали у Центрі громадського здоров’я. Також можна координуватися із сусідами та організовувати спільне сховище води.
Раніше ми писали про календар щеплень 2026 — читай у матеріалі, які будуть нововведення вже незабаром.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!