Коли нема світла та води: як дотримуватись особистої гігієни під час відключень

Центр громадського здоров’я оприлюднив поради щодо того, як підтримувати особисту гігієну в умовах відключення електроенергії та водопостачання — читай у матеріалі список порад, яких варто дотримуватися, щоб зберегти своє здоров’я.

Нема води та світла: як дотримуватись особистої гігієни

Під час відключень електроенергії та води стає складніше дотримуватись гігієни, через що підвищується ризик захворювання інфекціями.

У Центрі зазначають, що для підтримання чистоти рук без води можна використовувати антисептик із вмістом спирту на рівні 60-80%. Засобом треба обробляти руки протягом 20-30 секунд.

Особливо важлива дезінфекція рук після, наприклад, туалету або зміни підгузка немовляті, а також перед безпосереднім контактом з їжею.

Також для підтримання особистої гігієни треба завжди мати достатню кількість певних речей, а саме:

туалетного паперу;

мила;

підгузків;

засобів менструальної гігієни.

Крім цього, у пригоді можуть бути одноразові сухі душі, вологі серветки одноразові рукавички.

Загалом, як зазначають у ЦГЗ, на добу одній людині потрібно приблизно три літри питної води та 10-12 — для гігієни, приготування їжі тощо.

Найпростіший спосіб підготуватися до відсутності водопостачання — зберігати вдома запас бутильованої води, якого має вистачити щонайменше на три доби на кожного члена родини. Зберігайте воду у темному й прохолодному місці,

— сказали у Центрі громадського здоров’я. Також можна координуватися із сусідами та організовувати спільне сховище води.

Раніше ми писали про календар щеплень 2026 — читай у матеріалі, які будуть нововведення вже незабаром.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!