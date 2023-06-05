Herbalife продлил десятилетнее партнерство с Криштиану Роналду как официальный спонсор по спортивному питанию

Herbalife, мировая компания, работающая в области здорового образа жизни, объявила об обновлении спонсорского соглашения со звездой мирового футбола Криштиану Роналду.

Таким образом, сотрудничество, которое было начато десять лет назад, в 2013 году, будет продолжаться и дальше. Herbalife будет оставаться эксклюзивным партнером Роналду в категории продуктов питания, оздоровления и спортивных достижений.

Поскольку мы вступаем в новую эру в Herbalife, мы очень рады, что Криштиану будет рядом с нами.

Это партнерство сфокусировано на нашей преданности сбалансированному питанию, поддержке физической формы и вашему наилучшему опыту жизни, — говорит Майкл Джонсон, председатель совета директоров и исполнительный директор Herbalife.

Криштиану Роналду, которого считают одним из самых выдающихся игроков всех времен, завоевал 34 кубка за свою карьеру, включая семь чемпионских титулов Англии, Испании и Италии, пять кубков Лиги чемпионов УЕФА, четыре кубка Клубных чемпионатов мира ФИФА, кубок Чемпионата Европы и кубок Лиги наций УЕФА. Он также является первым игроком в истории, забивавшим голы на пяти подряд чемпионатах мира.

Роналду имеет многочисленные личные награды, в том числе пять наград Золотой мяч, четыре европейских Золотых бутса и две награды Лучший игрок ФИФА. Он забил более 830 официальных голов за клубную и национальную карьеру и остается рекордсменом в качестве лучшего бомбардира в истории футбола среди мужчин.

Herbalife был важным компонентом моего профессионального спортивного питания и помогает уже более десяти лет жить лучшей жизнью.

Лично мне как профессионалу приятно иметь такую возможность — помогать другим спортсменам во всем мире понять, как специальное питание может помочь им в улучшении результатов, — говорит Криштиану Роналду.

Спортсмены, которым Herbalife оказывает спонсорскую помощь, используют продукцию компании до, во время и после тренировок и соревнований. Компания сохраняет приверженность миссии к улучшению спортивного питания и результатов.

Именно поэтому в 2013 году в сотрудничестве с Криштианом Роналду создала продукт Herbalife24® CR7 Drive. Это спортивный напиток, разработанный специально для удовлетворения потребностей в питании легенды мирового футбола, а также для спортсменов любого уровня во всем мире.

Спортивная линейка Herbalife24 также используется потребителями, заинтересованными в улучшении своих достижений, как на поле, так и вне его.

Herbalife гордится тем, что является спонсором более 190 спортивных событий, команд и спортсменов по всему миру. Они являются примером приверженности здоровому и активному образу жизни, поддерживаемому сбалансированным питанием.

Чтобы узнать больше о спортсменах, получающих спонсорскую помощь Herbalife, посетите страницу: https://iamherbalifenutrition.com/sponsored-athletes/

О компании

Herbalife — это ведущая компания и сообщество, работающее в области здорового образа жизни. С 1980 года она меняет жизнь людей с помощью качественных продуктов питания, а также возможностей для ведения бизнеса своими Независимыми партнерами.

Компания предлагает потребителям продукты, основанные на научных разработках, более чем в 90 странах через сеть дистрибьюторов-предпринимателей — Независимых партнеров.

Они предоставляют индивидуальные тренинги и образуют сообщество поддержки, вдохновляющее своих клиентов принять более здоровый и активный образ жизни, чтобы жить наилучшим образом. Акции Herbalife котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (HLF).

Спорт и правильное питание — залог нашего здоровья. Чтобы улучшить эффект от тренировок, нужно знать, что можно есть до и после физических нагрузок. Читай больше про режим питания при занятиях спортом.

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