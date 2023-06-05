Herbalife продовжив десятирічне партнерство із Кріштіану Роналду як офіційний спонсор зі спортивного харчування

Herbalife, світова компанія, яка працює в галузі здорового способу життя, оголосила про оновлення спонсорської угоди із зіркою світового футболу Кріштіану Роналду.

Таким чином, співпраця, яку було розпочато десять років тому, у 2013 році, триватиме й надалі. Herbalife залишатиметься ексклюзивним партнером Роналду в категорії продуктів для харчування, оздоровлення та спортивних досягнень.

Оскільки ми вступаємо в нову еру в Herbalife, ми дуже раді, що Кріштіану буде поруч із нами.

Це партнерство сфокусоване на нашій відданості збалансованому харчуванню, підтримці фізичної форми та вашому найкращому досвіду життя, — говорить Майкл Джонсон, голова ради директорів та виконавчий директор Herbalife.

Кріштіану Роналду, якого вважають одним із найвидатніших гравців усіх часів, здобув 34 кубки за свою кар’єру, включаючи сім чемпіонських титулів Англії, Іспанії та Італії, п’ять кубків Ліги чемпіонів УЄФА, чотири кубки Клубних чемпіонатів світу ФІФА, кубок Чемпіонату Європи та кубок Ліги націй УЄФА. Він також є першим гравцем в історії, який забивав голи на п’яти поспіль чемпіонатах світу.

Роналду має численні особисті нагороди, зокрема, п’ять нагород Золотий м’яч, чотири європейські Золоті бутси та дві нагороди Кращий гравець ФІФА. Він забив понад 830 офіційних голів за клубну та національну кар’єру і залишається рекордсменом як найкращий бомбардир в історії футболу серед чоловіків.

Herbalife був важливим компонентом мого професійного спортивного харчування та допомагає вже понад десять років жити найкращим життям.

Особисто мені як професіоналу приємно мати таку можливість — допомагати іншим спортсменам у всьому світі зрозуміти, як спеціальне харчування може допомогти їм у покращенні результатів, — каже Кріштіану Роналду.

Спортсмени, яким Herbalife надає спонсорську допомогу, використовують продукцію компанії до, під час і після тренувань та змагань. Компанія зберігає відданість місії покращення спортивного харчування та результатів.

Саме тому у 2013 році у співпраці з Кріштіану Роналду створила продукт Herbalife24® CR7 Drive. Це спортивний напій, розроблений спеціально для задоволення потреб з харчування легенди світового футболу, а також для спортсменів будь-якого рівня у всьому світі.

Спортивна лінійка Herbalife24 також використовується споживачами, зацікавленими у покращенні своїх досягнень, як на полі, так і поза ним.

Herbalife пишається тим, що є спонсором понад 190 спортивних подій, команд і спортсменів у всьому світі. Вони є прикладом відданості здоровому та активному способу життя, яке підтримується збалансованим харчуванням.

Щоб дізнатися більше про спортсменів, які отримують спонсорську допомогу Herbalife, відвідайте сторінку: https://iamherbalifenutrition.com/sponsored-athletes/

Про компанію

Herbalife — це провідна компанія та спільнота, яка працює в галузі здорового способу життя. З 1980 року вона змінює життя людей за допомогою якісних продуктів харчування, а також можливостей для ведення бізнесу своїми Незалежними партнерами.

Компанія пропонує споживачам продукти, які базуються на наукових розробках, у понад 90 країнах через мережу дистриб’юторів-підприємців — Незалежних партнерів.

Вони надають індивідуальні тренінги та утворюють спільноту підтримки, яка надихає своїх клієнтів прийняти більш здоровий та активний спосіб життя, щоб жити найкращим чином. Акції Herbalife котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (HLF).

Спорт та правильне харчування — запорука нашого здоров’я. Щоб покращити ефект від тренувань, треба знати, що можна їсти до та після фізичних навантажень. Читай більше про режим харчування при заняттях спортом.

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