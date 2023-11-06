Нет, дело не в питании! Что такое гормональный живот, почему он появляется и как от него избавиться

Для многих людей важно выглядеть “как из глянца”, чтобы внешность притягивала взгляды и казалась невероятной. Однако есть несколько вещей, на которые повлиять трудно или совсем невозможно. Природными являются наслоения кожи в некоторых частях тела, например у женщин жировая складка защищает организм и участвует в синтезе половых гормонов.

Однако иногда он резко увеличивается и часто его называют гормональным или кортизоловым животом.

Почему возникает гормональный живот и как от него избавиться, рассказываем дальше.

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Гормональный живот: почему возникает

Складка на животе у женщины является нормальным природным явлением. Жировое отложение выполняет немаловажную роль в организме.

Однако существуют гормоны кортизола, инсулина и пролактина: их повышенный уровень может проявляться избыточной жировой прослойкой на животе. Отсюда и известное название — гормональный, или кортизоловый живот.

Гормональный живот возникает из-за цепочки многих действий. Однако основная причина появления гормонального живота — стресс.

Сначала человек может длительное время находиться в стрессе — поэтому в избытке будет вырабатываться гормон стресса кортизол. В конце концов, из-за избытка жирового отложения может возникнуть инсулинорезистентность.

Другая причина увеличения живота — пролактин, который увеличивает аппетит и замедляет метаболизм.

Как избавиться от гормонального живота

При гормональном дисбалансе диета и похудение могут не помочь. Итак, первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны: не только те, о которых мы писали выше, но и на гормоны щитовидной железы, холестерин.

Формировать и начинать лечение можно только после получения результатов анализа и консультации врача.

Однако есть несколько общих советов, соблюдение которых положительно повлияет на состояние твоего здоровья.

Ложись спать в одно и то же время, желательно — не позднее 23:00, а просыпайся в шесть или семь утра. Не забывай завтракать полезно и сытно: употребляй белки, жиры и медленные углеводы. Избегай быстрой пищи и простых бутербродов с кофе или чаем. Также избегай сладкой пищи и газированных напитков, консервантов и красителей. Выполняй легкие спортивные упражнения, гуляй и дыши свежим воздухом. Если твоя работа требует много времени за сиденьем, тогда выполняй зарядку.

Также не забывай, что следует избавиться от факторов, влияющих на твое моральное состояние и вызывающих стресс. Как преодолеть стресс и действительно ли существуют недорогие методы — рассказывали тебе раньше.

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