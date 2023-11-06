Нет, дело не в питании! Что такое гормональный живот, почему он появляется и как от него избавиться

Для многих людей важно выглядеть “как из глянца”, чтобы внешность притягивала взгляды и казалась невероятной. Однако есть несколько вещей, на которые повлиять трудно или совсем невозможно. Природными являются наслоения кожи в некоторых частях тела, например у женщин жировая складка защищает организм и участвует в синтезе половых гормонов.
Однако иногда он резко увеличивается и часто его называют гормональным или кортизоловым животом.
Почему возникает гормональный живот и как от него избавиться, рассказываем дальше.
Складка на животе у женщины является нормальным природным явлением. Жировое отложение выполняет немаловажную роль в организме.
Однако существуют гормоны кортизола, инсулина и пролактина: их повышенный уровень может проявляться избыточной жировой прослойкой на животе. Отсюда и известное название — гормональный, или кортизоловый живот.
Гормональный живот возникает из-за цепочки многих действий. Однако основная причина появления гормонального живота — стресс.
Гормональный живот возникает из-за цепочки многих действий. Однако основная причина появления гормонального живота — стресс.
Сначала человек может длительное время находиться в стрессе — поэтому в избытке будет вырабатываться гормон стресса кортизол. В конце концов, из-за избытка жирового отложения может возникнуть инсулинорезистентность.
Другая причина увеличения живота — пролактин, который увеличивает аппетит и замедляет метаболизм.
При гормональном дисбалансе диета и похудение могут не помочь. Итак, первое, что необходимо сделать — обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны: не только те, о которых мы писали выше, но и на гормоны щитовидной железы, холестерин.
Формировать и начинать лечение можно только после получения результатов анализа и консультации врача.
Формировать и начинать лечение можно только после получения результатов анализа и консультации врача.
Однако есть несколько общих советов, соблюдение которых положительно повлияет на состояние твоего здоровья.
Также не забывай, что следует избавиться от факторов, влияющих на твое моральное состояние и вызывающих стресс. Как преодолеть стресс и действительно ли существуют недорогие методы — рассказывали тебе раньше.
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