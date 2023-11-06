Ні, справа не у харчуванні! Що таке гормональний живіт, чому він зʼявляється та як його позбутися

Для багатьох людей важливо виглядати “як з глянцю”, аби зовнішність захоплювала подих і здавалася неймовірною. Однак є кілька речей, на які вплинути важко, або ж і зовсім неможливо. Природними є нашарування шкіри в деяких частинах тіла, наприклад у жінок жирова складка захищає організм та бере участь у синтезі статевих гормонів.

Однак інколи він різко збільшується і поширено його називають гормональним або кортизоловим животом.

Чому виникає гормональний живіт та як його позбутися, розповідаємо далі.

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Гормональний живіт: чому виникає

Складка на животі у жінки є нормальним природним явищем. Жирове відкладення виконує важливу роль в організмі.

Однак існують гормони кортизол, інсулін та пролактин: їхній підвищений рівень може проявлятися надлишковим жировим прошарком на животі. Звідси й відома назва — гормональний або кортизоловий живіт.

Гормональний живіт виникає через ланцюжок дій. Однак основна причина появи гормонального живота — стрес.

Спершу людина може тривалий час перебувати у стресі — через це у надлишку вироблятиметься гормон стресу кортизол. Зрештою, через надлишок жирового відкладення може виникнути інсулінорезистентність.

Інша причина збільшення живота — пролактин, який збільшує апетит та уповільнює метаболізм.

Як позбутися гормонального живота

При гормональному дисбалансі дієта та схуднення можуть не допомогти. Тож перше, що необхідно зробити — звернутися до лікаря та здати аналізи на гормони: не лише ті, про які ми писали вище, а й на гормони щитоподібної залози, холестерин.

Формувати та починати лікування можна лише після отримання результатів аналізів та консультації лікаря.

Однак є кілька загальних порад, дотримання яких точно позитивно вплине на стан твого здоровʼя.

Лягай спати в один і той самий час, бажано — не пізніше 23:00, а прокидайся о шостій або сьомій ранку. Не забувай снідати корисно та ситно: вживай білки, жири та повільні вуглеводи. Уникай швидкоїжі та простих бутербродів з кавою чи чаєм. Також уникай солодкої їжі та газованих напоїв, консервантів та барвників. Виконуй легкі спортивні вправи, гуляй та дихай свіжим повітрям. Якщо твоя робота вимагає проведення багато часу за сидінням, тоді виконуй зарядку.

Також не забувай, що варто позбутися факторів, які впливають на твій моральний стан та викликають стрес. Як подолати стрес і чи справді існують недорогі методи — розповідали тобі раніше.

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