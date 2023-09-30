Как после 40 лет удержать здоровый вес: утренние привычки, которые улучшат метаболизм

С возрастом наш организм меняется, некоторые процессы замедляются, в частности, метаболизм. Поэтому можно легко набрать лишний вес, ведь организм не успевает так быстро перерабатывать пищу, которую мы потребляем.

Поэтому нужно следить за своим питанием и соблюдать здоровые привычки.

Диетолог и тренер, эксперт по здоровью Мэри Сабат рассказала для сайта SheFinds, как не набрать вес после 40 лет и каких привычек для этого нужно придерживаться.

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Как меняется метаболизм после 40 лет

С помощью метаболизма наш организм превращает потребляемую пищу в энергию, это еще называют обмен веществ. Нам нужна энергия для биологических процессов, таких как дыхание, кровообращение и т.д., даже если мы находимся в состоянии покоя.

С возрастом у нас происходят гормональные конфигурации, все процессы в организме начинают замедляться, поэтому организм начинает сжигать меньше калорий.

Человек начинает терять мышечную массу, поскольку организм производит меньше гормона роста и утилизация жировых клеток с возрастом также замедляется.

Но набор лишнего веса зависит не только из-за замедления метаболизма, но и из-за пищевых привычек. Поэтому нужно следить за питанием и вводить полезные привычки, чтобы поддерживать здоровый вес.

Утренние привычки, которые помогут удержать вес

Физические упражнения

Физическая активность важна для нашего организма, поэтому без нее не обойтись. Эксперт советует подобрать активность к своему распорядку дня.

Совместив кардионагрузку (ходьбу, бег или велоспорт) и силовые тренировки, можно сделать так, что калории будут сжигаться даже, когда будешь лежать на диване. Мэри Сабат рекомендует силовые тренировки два-три раза в неделю.

Если регулярно заниматься физическими нагрузками, то можно увеличить количество мышц, поэтому калории могут сжигаться в состоянии покоя.

Правильный завтрак

Эксперт отмечает, что завтрак должен быть сбалансированным. Рекомендует с утра есть продукты с высоким содержанием белка. Сабат акцентирует, что полноценное питание должно включать в себя нежирные белки, цельнозерновые продукты, полезные жиры, фрукты и овощи.

Такие продукты способствуют ощущению сытости и поддерживают уровень сахара в крови. К продуктам, содержащим большое количество белка, относятся: мясо птицы, рыба, субпродукты, морские продукты, бобовые и орехи.

Управление стрессом

Стресс негативно влияет на обмен веществ, особенно если человек долго находится в таком состоянии. Хронический стресс может привести к гормональному дисбалансу, замедляющему процессы обмена веществ и способствующему увеличению веса. Поэтому Сабат советует с утра заниматься медитацией, техниками глубокого дыхания, йогой или любимым хобби, ведь они снижают тревожные состояния.

У женщин после 40 лет наступает период менопаузы. Ранее мы рассказывали о питании женщин на менопаузе.

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