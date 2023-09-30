Здоров'я та краса

Як після 40 років втримати здорову вагу: ранкові звички, які покращать метаболізм

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Вересня 2023, 08:00
Як не набрати вагу після 40 років: звички, які прискорюють метаболізм
Фото: Pexels

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