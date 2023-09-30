Як після 40 років втримати здорову вагу: ранкові звички, які покращать метаболізм

З віком наш організм змінюється, деякі процеси уповільнюються, зокрема метаболізм. Через це можна легко набрати зайву вагу, адже організм не встигає так швидко переробляти їжу, яку ми споживаємо.

Тому треба слідкувати за своїм харчуванням та дотримуватися здорових звичок.

Дієтологиня і тренерка, експертка зі здоров’я Мері Сабат розповіла для сайту SheFinds, як не набрати вагу після 40 років та яких звичок для цього треба дотримуватися.

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Як змінюється метаболізм після 40 років

За допомогою метаболізму наш організм перетворює споживану їжу на енергію, це ще називають обмін речовин. Нам потрібна енергія для біологічних процесів, як-от дихання, кровообіг тощо, навіть якщо ми перебуваємо у стані спокою.

З віком у нас відбуваються гормональні зміни, всі процеси в організмі починають уповільнюватися, тому організм починає спалювати менше калорій.

Людина починає втрачати м’язову масу, оскільки організм виробляє менше гормону росту, і утилізація жирових клітин з віком також уповільнюється.

Але набір зайвої ваги залежить не лише через уповільнення метаболізму, а й через харчові звички. Тому треба слідкувати за харчування і вводити корисні звички, щоб підтримувати здорову вагу.

Ранкові звички, які допоможуть втримати вагу

Фізичні вправи

Фізична активність важлива для нашого організму, тому без неї не обійтися. Експертка радить підібрати активність до свого розпорядку дня.

Поєднавши кардіонавантаження (ходьбу, біг чи велоспорт) і силові тренування, можна зробити так, що калорії спалюватимуться навіть, коли лежатимеш на дивані. Мері Сабат рекомендує силові тренування двічі-тричі на тиждень.

Якщо регулярно займатися фізичними навантаженнями, то можна збільшити кількість м’язів, через це калорії можуть спалюватися у стані спокою.

Правильний сніданок

Експертка наголошує, що сніданок має бути збалансованим. Рекомендує зранку їсти продукти з високим вмістом білка. Сабат акцентує, що повноцінне харчування має включати нежирні білки, цільнозернові продукти, корисні жири, фрукти й овочі.

Такі продукти сприяють відчуттю ситості та підтримують належний рівень цукру у крові. До продуктів, які містять велику кількість білка належать: м’ясо птиці, риба, субпродукти, морські продукти, бобові й горіхи.

Керування стресом

Стрес негативно впливає на обмін речовин, особливо, якщо людина довго перебуває у такому стані. Хронічний стрес може призвести до гормонального дисбалансу, який уповільнює процеси обміну речовин і сприяє збільшенню ваги. Тому Сабат радить зранку займатися медитацією, техніками глибокого дихання, йогою чи улюбленим хобі, адже вони знижують тривожні стани.

У жінок після 40 років настає період менопаузи. Раніше ми розповідали про харчування жінок при менопаузі.

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