Голубой свет ноутбука, чтение во тьме и польза моркови: что и как на самом деле влияет на зрение

Наверное, каждый слышал, что не стоит долго сидеть за экраном ноутбука или телефона, читать в темноте, это ухудшает зрение. А чтобы оно было острым, нужно есть много моркови.

Частично, это может быть правдой, но морковь не спасет от всех проблем, смартфон не способен настолько сильно снизить зрение.

Врачи рассказали для The New York Times о самых популярных мифах о влиянии определенных вещей на качество зрения.

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Чтение вблизи ухудшает зрение

Правда. Человеческие глаза не предназначены для длительной фокусировки на объектах, расположенных вблизи лица, рассказывает профессор оптомметрии доктор Сяоин Чжу.

Если много читать вблизи, особенно в детстве, это стимулирует удлинение глазного яблока, это, в свою очередь, может привести к близорукости.

Врач советует простое упражнение, чтобы уменьшать нагрузку на глаза — 20-20-20.

После каждые 20 минут внимательного чтения нужно по крайней мере 20 секунд смотреть на предмет, расположенный на расстоянии не менее 20 футов (примерно 6 м).

Чтение в темноте ухудшает зрение

Ошибочное мнение. Если освещение в помещении настолько тусклое, что нужно держать книгу или планшет близко к лицу, это может увеличить риски, упомянутые выше.

Также это приводит к усталости глаз, что вызывает боль вокруг глаз и висков, головную боль и трудности с концентрацией. Впрочем, эти симптомы временны.

Больше времени на улице улучшает зрение

Правда. Согласно некоторым исследованиям, время на свежем воздухе может снизить риск развития близорукости.

Эксперты не совсем понимают, почему это так, но некоторые исследования показывают, что яркий солнечный свет может побуждать сетчатку производить дофамин, препятствующий удлинению глаз. Хотя доктор Чжу отмечает, что это наблюдалось у животных.

Избыток ультрафиолета наносит вред зрению

Правда. Офтальмологи советуют летом носить солнцезащитные очки. Ведь слишком сильное влияние ультрафиолетовых лучей A и B может повлечь за собой необратимое повреждение сетчатки. Кроме того, это повышает риски возникновения катаракты и даже рака глаз.

Голубой свет от экрана вредит глазам

Неправда. Некоторые исследования показали, что влияние синего света может повредить сетчатку глаза и вызвать проблемы со зрением со временем. Но нет убедительных доказательств, которые могли бы подтвердить это влияние.

Также нет доказательств того, что ношение очков, блокирующих синий свет, улучшает здоровье глаз.

Но чрезмерное количество времени, проведенного за экраном ноутбука или компьютера, может плохо повлиять на зрение другими способами, в частности вызывая сухость глаз.

Курение вредно для здоровья глаз

Правда. Исследование CDC 2011 года связало курение с возрастными заболеваниями глаз у пожилых людей, включая катаракту и возрастную макулярную дегенерацию. Это болезнь, из-за которой часть сетчатки разрушается и затуманивает зрение. Токсичные химические вещества в сигаретах попадают в кровь и повреждают чувствительные ткани глаз, включая сетчатку и хрусталик.

Морковь полезна для глаз

Правда. Наверное, все еще с детства слышали, что нужно есть больше моркови для хорошего зрения. Совершенно рацион из моркови не принесет идеального зрения, но питательные вещества в ней полезны для здоровья глаз.

Одно большое клиническое испытание выявило, что питательные вещества моркови, например бета-каротин и витамины С и Е, могут замедлить прогрессирование возрастной дегенерации желтого пятна.

Ухудшение зрения является частью старения

Неправда. На самом деле ухудшение зрения во взрослом возрасте, включая возрастную дегенерацию желтого пятна, катаракту и глаукомы, можно предотвратить. Для этого необходимо выявить проблему на ранних стадиях и своевременно лечить. Если замечаешь ухудшение зрения, нужно идти сразу к врачу, а не считать это нормальным процессом старения.

Сейчас многие работают дистанционно, они проводят перед экранами мониторов десятки часов в неделю. Ранее мы рассказывали, как сохранить зрение, работая за компьютером.

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