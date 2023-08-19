Здоров'я та краса

Блакитне світло ноутбука, читання в темряві та користь моркви: що і як насправді впливає на зір

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Серпня 2023, 12:00
Які звички насправді покращують та погіршують зір
Фото: Pexels

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