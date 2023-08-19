Блакитне світло ноутбука, читання в темряві та користь моркви: що і як насправді впливає на зір

Напевно, кожен чув, що не варто довго сидіти за екраном ноутбука чи телефона, читати в темряві, адже це погіршує зір. А щоб він був гострим, треба їсти багато моркви.

Частково це може бути правдою, але морква не врятує від усіх проблем, смартфон не здатен аж настільки сильно знизити зір.

Лікарі розповіли для The New York Times про найпопулярніші міфи щодо впливу певних речей на якість зору.

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Читання зблизька погіршує зір

Правда. Людські очі не призначені для тривалого фокусування на об’єктах, розташованих поблизу обличчя, розповідає професор оптометрії доктор Сяоін Чжу.

Якщо багато читати зблизька, особливо у дитинстві, це стимулює подовження очного яблука, що своєю чергою може спричинити короткозорість.

Лікар радить просту вправу, щоб зменшувати навантаження на очі — 20-20-20.

Після кожних 20 хвилин уважного читання треба щонайменше 20 секунд дивитися на предмет, який розташований на відстані принаймні 20 футів (приблизно 6 м).

Читання в темряві погіршує зір

Помилкова думка. Якщо освітлення у приміщенні настільки тьмяне, що потрібно тримати книгу або планшет близько до обличчя, це може збільшити ризики, згадані вище.

Також це призводить до втоми очей, що спричиняє біль навколо очей і скронь, головний біль і труднощі з концентрацією. Утім, ці симптоми тимчасові.

Більше часу на вулиці покращує зір

Правда. Згідно з деякими дослідженнями, час на свіжому повітрі може зменшити ризик розвитку короткозорості.

Експерти не зовсім розуміють, чому це так, але деякі дослідження показують, що яскраве сонячне світло може спонукати сітківку виробляти дофамін, який перешкоджає подовженню очей. Хоча доктор Чжу зазначає, що це спостерігалося у тварин.

Надлишок ультрафіолету завдає шкоди зору

Правда. Офтальмологи радять влітку носити протисонцеві окуляри. Адже занадто сильний вплив ультрафіолетових променів A і B може спричинити незворотне пошкодження сітківки. Крім цього, це підвищує ризики виникнення катаракти та навіть раку очей.

Блакитне світло від екрана шкодить очам

Неправда. Деякі дослідження показали, що вплив синього світла може пошкодити сітківку ока та потенційно викликати проблеми із зором з часом. Але немає жодних переконливих доказів, які могли б підтвердити цей вплив.

Також немає доказів того, що носіння окулярів, що блокують синє світло, покращують здоров’я очей.

Але надмірна кількість часу, проведеного за екраном ноутбука чи комп’ютера, може погано вплинути на зір іншими способами, зокрема, викликаючи сухість очей.

Куріння шкідливо для здоров’я очей

Правда. Дослідження CDC 2011 року пов’язало куріння з віковими захворюваннями очей у людей похилого віку, включаючи катаракту та вікову макулярну дегенерацію. Це хвороба, за якої частина сітківки руйнується та затуманює зір. Токсичні хімічні речовини в сигаретах потрапляють у кров і пошкоджують чутливі тканини очей, включаючи сітківку та кришталик.

Морква корисна для очей

Правда. Напевно, усі ще з дитинства чули, що треба їсти більше моркви для хорошого зору. Повністю раціон з моркви не принесе ідеального зору, але поживні речовини в ній корисні для здоров’я очей.

Одне велике клінічне випробування виявило, що поживні речовини моркви, як-от бета-каротин і вітаміни С і Е, можуть уповільнити прогресування вікової дегенерації жовтої плями.

Погіршення зору є частиною старіння

Неправда. Насправді погіршення зору в дорослому віці, зокрема вікової дегенерації жовтої плями, катаракти та глаукоми можна запобігти. Для цього потрібно виявити проблему на ранніх стадіях і вчасно лікувати. Якщо помічаєш погіршення зору, треба відразу йти до лікаря, а не вважати це нормальним процесом старіння.

Зараз багато людей працюють дистанційно, вони проводять перед екранами моніторів десятки годин на тиждень. Раніше ми розповідали, як зберегти зір, працюючи за комп’ютером.

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