С чем носить макс-июбку весной 2024 года: идеи твоих образов

Погода обманчиво говорит, что совсем скоро можно будет менять зимние вещи на весеннюю легкость. Но даже если потепления ещё придется ждать долго, то продумать гардероб на следующий сезон — самое время.
Трендом весны 2024 года остаются платья и юбки макси. С чем и как носить макси-юбку весной 2024 года рассказали в Vogue. Мы также нашли несколько интересных идей образов этой весной в сочетании с макси-юбкой на YouTube-канале Morah Style Lab.
Тренд на макси-юбки вошел к нам ещё весной 2023 года, поэтому сейчас можно считать, что такая юбка является скорее базой в гардеробе, чем скоротечным трендом. Однако несколько ключевых моментов помогут составить действительно удачный и свежий образ уже весной 2024 года.
Образ юбки длины макси, укороченный топ и жакет размера оверсайз — блейзер — это тот идеальный образ, в котором можно и в офис, и на прогулку.
Блейзер придает формальности и структуры твоему виду, образ удобен для любых событий. В то же время добавить акцент можно широким ремнем на талии. Важно выбирать блейзер, который будет удобно ложиться на твои плечи, не деформируя фигуры.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Corinna Lina Christa Bernau (@co_ri_nn)
Допис, поширений Corinna Lina Christa Bernau (@co_ri_nn)
Классическое сочетание всегда играет по-новому, если добавить акценты. В таком образе акцентом являются двухцветные туфли, которые в сочетании с плиссированной макси-юбкой придадут легкость.
Верх может быть на бретелях, яркий или в тон юбки.
Выбирай юбку-печворк и соединяй её с джинсовым верхом — рубашкой, топом, курткой или блейзером.
Легкости добавят балетки, также остающиеся в моде весной 2024 года.
Можно выбрать разные варианты свитера — укороченный или оверсайз. Это именно тот образ, который идеально подойдет для прохладной погоды украинской весны.
Дополнить образ сможет обувь: остроносые туфли и ковбойки.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Lima Ché (@limaswardrobe)
Допис, поширений Lima Ché (@limaswardrobe)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mirjam Kleinloff (@mirjaklein)
Допис, поширений Mirjam Kleinloff (@mirjaklein)
Мода на экокожу не покидает нас, поэтому стоит присмотреться к образам в сочетании кожанки и макси-юбки. Можно выбирать монохромную палитру.
Фото: Instagram/scatteringofstyle
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Abbi White — Mid-Size Petite (@abbi.white_)
Допис, поширений Abbi White — Mid-Size Petite (@abbi.white_)
Такой образ можно сочетать и с кожаной курткой. Добавляй высокую обувь и очки или массивные украшения — образ будет непревзойденным.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Sophie (@sophielsmith)
Допис, поширений Sophie (@sophielsmith)
Идеальный вариант для прогулки, неделовой встречи и посиделок с друзьями. Если обратить внимание на металлик-палитру, такая юбка в пол является основой для авангардной одежды, подходящей для особых случаев.
В моду также вошли персиковый и синий цвета, поэтому выбирать образ можно, опираясь на трендовые цвета 2024 года, о которых мы писали в другом материале.
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