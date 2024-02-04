Погода обманчиво говорит, что совсем скоро можно будет менять зимние вещи на весеннюю легкость. Но даже если потепления ещё придется ждать долго, то продумать гардероб на следующий сезон — самое время.

Трендом весны 2024 года остаются платья и юбки макси. С чем и как носить макси-юбку весной 2024 года рассказали в Vogue. Мы также нашли несколько интересных идей образов этой весной в сочетании с макси-юбкой на YouTube-канале Morah Style Lab.

С чем носить макси-юбку в 2024 году

Тренд на макси-юбки вошел к нам ещё весной 2023 года, поэтому сейчас можно считать, что такая юбка является скорее базой в гардеробе, чем скоротечным трендом. Однако несколько ключевых моментов помогут составить действительно удачный и свежий образ уже весной 2024 года.

Сейчас также смотрят

Максиюбка, ремень и блейзер

Образ юбки длины макси, укороченный топ и жакет размера оверсайз — блейзер — это тот идеальный образ, в котором можно и в офис, и на прогулку.

Блейзер придает формальности и структуры твоему виду, образ удобен для любых событий. В то же время добавить акцент можно широким ремнем на талии. Важно выбирать блейзер, который будет удобно ложиться на твои плечи, не деформируя фигуры.

Макси-юбка, майка и двухцветные туфли

Классическое сочетание всегда играет по-новому, если добавить акценты. В таком образе акцентом являются двухцветные туфли, которые в сочетании с плиссированной макси-юбкой придадут легкость.

Верх может быть на бретелях, яркий или в тон юбки.

С чем носить макс-июбку весной 2024 года: идеи твоих образов / 2 Фотографии

Макси-юбка с джинсовым верхом и балетками

Выбирай юбку-печворк и соединяй её с джинсовым верхом — рубашкой, топом, курткой или блейзером.

Легкости добавят балетки, также остающиеся в моде весной 2024 года.

Макси-юбка и свитер с остроносыми туфлями

Можно выбрать разные варианты свитера — укороченный или оверсайз. Это именно тот образ, который идеально подойдет для прохладной погоды украинской весны.

Дополнить образ сможет обувь: остроносые туфли и ковбойки.

Макси-юбка с кожанкой

Мода на экокожу не покидает нас, поэтому стоит присмотреться к образам в сочетании кожанки и макси-юбки. Можно выбирать монохромную палитру.

Макси-юбка и водолазка

Такой образ можно сочетать и с кожаной курткой. Добавляй высокую обувь и очки или массивные украшения — образ будет непревзойденным.

Макси-юбка, боди и босоножки на каблуке

Идеальный вариант для прогулки, неделовой встречи и посиделок с друзьями. Если обратить внимание на металлик-палитру, такая юбка в пол является основой для авангардной одежды, подходящей для особых случаев.

В моду также вошли персиковый и синий цвета, поэтому выбирать образ можно, опираясь на трендовые цвета 2024 года, о которых мы писали в другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.