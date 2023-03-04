Эти упражнения могут выполнить даже новички! ТОП-5 асан для снятия стресса и расслабления

Уже больше года украинцы живут в остром стрессе, который рискует превратиться в хронический. Поэтому следует находить инструменты, которые позволяли бы отвлечься от тревожных мыслей, расслабиться и успокоиться.

Одним из лучших способов для этого является йога. Недаром ее называют лекарством для души и тела. Фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась пятью действенными асанами для снятия стресса.

Поза дерева

Для развития баланса и укрепления коленных суставов выполни позу дерева. Встань ровно и медленно подними руки вверх, соедини ладони над головой и расслабь плечи.

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Подними правую ногу и согни ее в колене, поставив стопу на внутреннюю часть бедра левой ноги. Направь пальцы ноги вниз, а колено — четко в сторону. Зафиксируй позицию и держи ее столько, сколько удобно.

Поза ребенка

Для растяжения мышц бедер и расслабления всего тела выполни позу ребенка. Стань на колени так, чтобы они были сведены вместе и стопы касались друг друга. Опусти таз на пятки.

Глубоко дыши, а на выдохе ляг корпусом на колени. Вытяни руки вперед и коснись ладонями пола. Затем тянись тазом до пяток и оставайся в этой позе в течение одной – двух минут.

Поза верблюда

Эта поза предназначена для растяжения позвоночника, укрепления мышц бедер и шеи. Стой на коленях так, чтобы твои бедра и голени образовывали прямой угол.

Осторожно прогнись назад, обхватив ладонями свои стопы. Медленно откинь голову назад и сведи лопатки. Старайся растягивать весь хребет. Задержи позу на одну минуту, а затем вернись в исходную позу.

Поза кошки-коровы

Асана кошки-коровы растягивает хребет и расслабляет тело. Стой на коленях с руками, расположенными на уровне плеч, как во время выполнения планки.

Глубоко вдохни, во время выдоха прогни хребет внутрь, выпрямив грудную клетку и подняв голову. Грудь, солнечное сплетение и живот должны быть направлены вниз.

Задержи позу на несколько секунд, глубоко дыша. На выдохе выгни хребет дугой. Повтори упражнение.

Поза собаки мордой вниз

Поза собаки мордой вниз хорошо растягивает позвоночник и стабилизирует кровообращение. Стой на коленях, ладони расположи немного впереди. Положи пальцы ног и рук на пол.

Оттолкни таз назад, ноги полностью выпрями. Линия позвоночника должна быть прямой, а взгляд должен быть направлен вниз.

Раскрой грудную клетку, сведя лопатки. Старайся не отрывать стопы от пола и задержи позу на несколько минут.

Когда травяные чаи не успокаивают, а фото сгоревшей вражеской техники не расслабляют, на помощь всегда придет физическая активность. Читай, как заниматься йогой во время войны.

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