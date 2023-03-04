Здоров'я та краса

Ці вправи можуть виконати й новачки! ТОП-5 асан для зняття стресу та розслаблення

Олена Яковлєва, редакторка сайту 04 Березня 2023, 09:00
ТОП-5 поз йоги для зняття стресу та емоційного розслаблення
Фото: Pexels

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