Ці вправи можуть виконати й новачки! ТОП-5 асан для зняття стресу та розслаблення

Уже понад рік українці живуть у гострому стресі, який ризикує перетворитись на хронічний. Тож варто знаходити інструменти, які б дозволяли відволіктись від тривожних думок, розслабитись та заспокоїтись.

Одним з найкращих способів для цього є йога. Недарма її називають ліками для душі та тіла. Фітнес-тренерка Марина Боржемська поділилась п’ятьма дієвими асанами для зняття стресу.

Поза дерева

Для розвитку балансу та зміцнення колінних суглобів виконай позу дерева. Встань рівно та повільно підніми руки вгору, з’єднай долоні над головою та розслаб плечі.

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Підніми праву ногу та зігни її в коліні, поставивши стопу на внутрішню частину стегна лівої ноги. Направ пальці ноги вниз, а коліно — чітко в бік. Зафіксуй позицію та тримай її стільки, скільки тобі зручно.

Поза дитини

Для розтягування м’язів стегон та розслаблення всього тіла виконай позу дитини. Стань на коліна так, щоб вони були зведені разом і стопи торкалися одна одної. Опусти таз на п’яти.

Глибоко дихай, а на видиху ляж корпусом на коліна. Витягни руки вперед та торкнись долонями підлоги. Потім тягнись тазом до п’ят і залишайся в цій позі протягом однієї – двох хвилин.

Поза верблюда

Ця поза призначена для розтягування хребта, зміцнення м’язів стегон та шиї. Стій на колінах, так щоб твої стегна та гомілки утворювали прямий кут.

Обережно прогнись назад, обхопивши долонями свої стопи. Повільно відкинь голову назад та зведи лопатки. Намагайся розтягувати весь хребет. Затримай позу на одну хвилину, а потім повернись у вихідну позу.

Поза кішки-корови

Асана кішки-корови розтягує хребет та розслаблює тіло. Стій на колінах з руками, розташованими на рівні плечей, як під час виконання планки.

Глибоко вдихни, під час видиху прогни хребет всередину, випрямивши грудну клітку та піднявши голову. Груди, сонячне сплетіння та живіт повинні бути направлені вниз.

Затримай позу на кілька секунд, глибоко дихаючи. На видиху вигни хребет дугою. Повтори вправу.

Поза собаки мордою вниз

Поза собаки мордою вниз гарно розтягує хребет та стабілізує кровообіг. Стій на колінах, долоні розташуй трохи попереду. Поклади пальці ніг та рук на підлогу.

Відштовхни таз назад, ноги повністю випрями. Лінія хребта повинна бути прямою, а погляд має бути направленим униз.

Розкрий грудну клітину, зводячи лопатки. Намагайся не відривати стопи від підлоги та затримай позу на кілька хвилин.

Коли трав’яні чаї не заспокоюють, а фото згорілої ворожої техніки вже не розслабляють, на допомогу завжди прийде фізична активність. Читай, як займатись йогою під час війни.

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