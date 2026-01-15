Анафилактический шок после наркоза: в Ужгороде расследуют обстоятельства смерти 12-летней девочки

В Ужгороде ребенок получил анафилактический шок после введения наркоза на приеме стоматолога. После девяти дней в коме она скончалась.

На Закарпатье умер 12-летний ребенок после посещения стоматолога

Как сообщает Закарпатская областная прокуратура, 12-летнюю девочку доставили в местную больницу после посещения одной из частных клиник 5 января.

С тех пор ребенок в течение девяти дней находился в коме в реанимации. Несмотря на лечение, девочка погибла. В больнице уже провели следственные действия ювенальные прокуроры и полицейские.

При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры устанавливают все обстоятельства трагедии.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 и части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство и неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Напомним, что летом прошлого года в Киеве также расследовали факт смерти 10-летнего ребенка после введения анестезии в детской больнице.

