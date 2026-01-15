Анафілактичний шок після наркозу: в Ужгороді розслідують обставини смерті 12-річної дівчинки

В Ужгороді дитина отримала анафілактичний шок після введення наркозу на прийомі стоматолога. Після дев’яти днів у комі вона померла.

На Закарпатті померла 12-річна дитина після відвідування стоматолога

Як повідомляє Закарпатська обласна прокуратура, 12-річну дівчинку доставили у місцеву лікарню після відвідин однієї з приватних клінік 5 січня.

Відтоді дитина протягом дев’яти днів перебувала у комі в реанімації. Попри лікування, дівчинка загинула. У лікарні вже провели слідчі дії ювенальні прокурори та працівники поліції.

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури встановлюють всі обставини трагедії.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 та частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — умисне вбивство та невиконання або неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Нагадаємо, що торік влітку у Києві також розслідували факт смерті 10-річної дитини після введення анестезії у дитячій лікарні.

