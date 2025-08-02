Живот как воздушный шарик? Как избавиться от вздутия и снова почувствовать легкость

Ощущение, будто живот вот-вот лопнет, знакомо многим. Это не просто неприятный дискомфорт, а чёткий сигнал от вашего организма: что-то пошло не так в процессе пищеварения.

Врач-диетолог и эндокринолог Екатерина Толстикова разъяснила для Клац, почему так происходит, и поделилась простыми, но действенными советами, как убрать вздутие живота.

Почему мы “надуваемся”? Основные причины вздутия

Наш организм — это сложная система, и вздутие может быть следствием различных сбоев. Вот что чаще всего становится причиной дискомфорта:

Нерегулярное питание.

Одна из самых распространённых причин — это слишком большие промежутки между приёмами пищи. Если ты завтракаешь, а потом ждёшь 6-8 часов до ужина, твоё пищеварение просто теряется и не работает слаженно.

Дисбаланс в тарелке.

Когда в рационе слишком много сладкого (простых углеводов), жирного или, наоборот, чересчур много клетчатки за один раз (например, огромная порция салата), пищеварительная система может не справиться.

Переизбыток белка.

Если ты ешь исключительно белковую пищу в каждый приём, это также может вызвать вздутие, поскольку организму требуется больше усилий для переваривания.

Проблемы с ЖКТ.

Воспалительные процессы в желудке, кишечнике или поджелудочной железе могут мешать нормальной выработке ферментов, необходимых для расщепления пищи.

Многие из нас имеют дефицит фермента лактазы, который помогает переваривать молочный сахар. В результате — вздутие после употребления молока и молочных продуктов.

Хронический стресс.

Нервная система тесно связана с пищеварительной. Постоянный стресс вызывает спазмы гладкой мускулатуры кишечника, что замедляет пищеварение и приводит к вздутию.

Как избавиться от вздутия и снова почувствовать себя комфортно?

Хорошая новость: в большинстве случаев можно значительно улучшить ситуацию, изменив свои привычки. Вот что советуют специалисты:

Определи и исключи “виновников”. Попробуй проанализировать, после каких продуктов ты чувствуешь дискомфорт. Возможно, стоит заменить коровье молоко на растительное, козье или безлактозное. Наладь режим питания. Старайся есть чаще, но меньшими порциями. Идеально — не делать перерывов между приёмами пищи более 4-5 часов. Это поможет твоей пищеварительной системе работать ритмично. Пролечи ЖКТ. Если есть подозрение на воспалительные процессы, обязательно обратись к врачу. Своевременное лечение может кардинально изменить ситуацию. Возможно, нужны ферменты. В некоторых случаях врач может назначить ферментативную терапию, которая поможет организму лучше переваривать пищу. Но это только по рекомендации специалиста! Контролируй сырые овощи. Не стоит съедать за один раз более 200 граммов сырых овощей. Большое количество сырой клетчатки может вызвать избыточное газообразование. Снижай стресс. Включи в свою жизнь дыхательные практики, йогу, прогулки на свежем воздухе или другие способы расслабления. Чем спокойнее твой разум, тем лучше будет работать пищеварение.

Следуя этим простым советам, ты сможешь значительно улучшить своё самочувствие, избавиться от неприятного вздутия и снова наслаждаться жизнью без ощущения “газового баллона”.

Твоё тело скажет тебе “спасибо”!

Гормональный живот — не просто эстетическая проблема, а сигнал организма о внутреннем дисбалансе. Раньше мы собирались, почему он возникает и как с справиться с проблемой.