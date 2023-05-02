Знания, которые спасают жизни! Что стоит знать о курсах домедицинской помощи для гражданских

Только 2% украинцев умеют оказывать к медицинской помощи, такие данные Красного Креста. Однако вовремя сделанное искусственное дыхание, прямой массаж сердца или наложенный жгут — спасают жизни.

Инструктор по медицинской помощи Роман Сандулаке говорит, что это те базовые навыки, которые должен иметь любой гражданин. Его занятия начинаются с теории, а дальше идут упражнения.

Остановить кровотечение, реанимировать при остановке дыхания, а еще как правильно вызвать медиков. Такие четкие и последовательные действия отрабатывают в течение восьми часов.

Роман добавляет, что цель к медицинской помощи — продержать пострадавшего до прибытия медиков.

Мы поддерживаем его жизнедеятельность, чтобы дальше работникам экстренной медицинской помощи было с кем работать.

Инструктор Роман уверен, что если научить медицинской помощи хотя бы пять процентов от общего количества населения — это уже будет очень хороший результат.

Но мужчина уверяет, что такие навыки могут понадобиться каждому, даже в мирной жизни, а что знания забывают — то и повторять такое обучение рекомендуют каждые два года.

Каждый гражданский должен иметь знания, которые могут спасти жизнь в экстремальных условиях. Так что если у тебя нет возможности присоединиться к курсам офлайн, можешь пересмотреть бесплатный курс по тактической медицине от СБУ.

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