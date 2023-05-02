Знання, які рятують життя! Що варто знати про курси домедичної допомоги для цивільних

Лише 2% українців уміють надавати домедичну допомогу, такі дані Червоного Хреста. Проте вчасно зроблене штучне дихання, непрямий масаж серця чи накладений джгут — рятують життя.

Інструктор з домедичної допомоги Роман Сандулаке говорить, що це ті базові навички, які повинен мати будь-який громадянин. Його заняття починаються з теорії, а далі йдуть вправи.

Зупинити кровотечу, реанімувати при зупинці дихання, а ще як правильно викликати медиків. Такі чіткі й послідовні дії відпрацьовують впродовж восьми годин.

Роман додає, що мета домедичної допомоги — протримати постраждалого до прибуття медиків.

Ми підтримуємо його життєдіяльність, щоб далі працівникам екстренної медичної допомоги було з ким працювати.

Інструктор Роман впевнений, що якщо навчити домедичній допомозі хоча б 5% від загальної кількості населення — це вже буде дуже гарний результат.

Та чоловік запевняє, що такі навички можуть знадобитися кожному навіть у мирному житті, а що знання забуваються — то і повторювати таке навчання рекомендують щодва роки.

Кожен цивільний зараз має мати знання, які можуть врятувати життя в екстремальних умовах. Тож якщо у тебе немає можливості долучитись до курсів офлайн, можеш переглянути безоплатний курс із тактичної медицини від СБУ.

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