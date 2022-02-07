Интервью Папы Римского: все о мечтах и ​​детстве

Папа Римский – звезда ток-шоу. Понтифик впервые принял участие в популярной итальянской телепрограмме.

Общался со зрителями удаленно, через интернет-связь. Франциск рассказал о своем детстве. В частности сказал, что хотел быть мясником, потому что ему нравился карман на фартуке у продавца мяса, куда тот складывал деньги.

Позже мечта изменилась. Будущий Папа Римский увлекся химией и решил стать врачом.

Однако в последний момент передумал и пошел в семинарию. Понтифик утверждает, что за жизнь часто менялся. Однако одно осталось неизменным – вера в дружбу.

Мне нужны друзья. Это одна из причин, почему я решил не жить в папской резиденции. Папы ко мне были святыми, а я не такой уж святой.

– Мне нужны отношения с людьми. Поэтому я живу в гостинице святой Марты, где могу видеть людей, где могу общаться.

Друзья дают мне силу. Мне нужны друзья, у меня их немного. Но они настоящие, – рассказывает Папа Франциск.