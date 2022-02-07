Інтерв’ю Папи Римського: усе про мрії та дитинство

Папа Римський — зірка ток-шоу. Понтифік уперше взяв участь у популярній італійській телепрограмі.

Спілкувався із глядачами віддалено, через інтернет-зв’язок. Франциск розповів про своє дитинство. Зокрема сказав, що хотів бути м’ясником, бо йому подобалася кишеня на фартуху в продавця м’яса, куди той складував гроші.

Пізніше мрія змінилася. Майбутній Папа Римський захопився хімією і вирішив стати лікарем.

Однак в останню мить передумав і пішов до семінарії. Понтифік твердить, що упродовж життя часто змінювався. Однак одне залишилося незмінним — віра в дружбу.

Мені потрібні друзі. Це одна із причин, чому я вирішив не жити в папській резиденції. Папи до мене були святими, а я не такий вже й святий.

– Мені потрібні стосунки з людьми. Тому я живу в Готелі святої Марти, де можу бачити людей, де можу спілкуватися.

Друзі дають мені силу. Мені потрібні друзі, у мене їх небагато. Але вони справжні, — розповідає Папа Франциск.