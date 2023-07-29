Самый тихий город Украины? Как Черновцы помогают другим регионам и принимают переселенцев

Близость к границе спровоцировала множество переселенцев на западе Украины. Такие города, как Ужгород или Черновцы, кроме сирен воздушной тревоги, войну переживают тихо — без прилетов, звуков ПВО, авианалетов или бомбардировок. Их война не такая, как у харьковчан, херсонцев или даже киевлян.

Пусть так будет и дальше. Черновцы стали одним из любимых городов для переселенцев, он в сотне километров от фронта. К счастью, здесь не было взрывов российских ракет. Сейчас город стал не только гуманитарной столицей, но и надежным экономическим центром.

Как Черновцы превратились в спокойный тыл для переселенцев

Елена показывает общую кухню, ее семья живет в модульном городке. Здесь нашли не только убежище, но и пытаются воссоздать прежнюю мирную жизнь — делают консервацию на зиму, сажают грядки.

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Семья Елены из поселка недалеко от Новой Каховки, ранее жили в приюте — 15 человек в одной комнате. Были три мамы с детьми. Сейчас модульный городок на 300 человек заполнен наполовину. Здесь живут многодетные семьи, пенсионеры и одинокие люди.

Большинство из них несколько месяцев назад проживало в школах, спортзалах и детских садах. Теперь у них есть комнаты, небольшие, зато свои. Домики построили немецкие благотворители.

Нужно было освободить учебные заведения, а люди должны жить в более комфортных условиях, — говорит директор коммунального предприятия Город-сервис Роман Никифорук.

В Черновцах живет менее 300 тыс. человек, но за первые месяцы войны город принял миллионы переселенцев. Для многих город был транзитным. Близость к границе с Румынией, может быть, влияет на то, что в городе тихо.

Александра и Ярослав гуляют по центру. Парень приехал из-под Авдеевки, девушка — из Херсона. Пара поселилась здесь, потому что мирные города лечат. Говорят, тему диссонанса между городами не поднимают, многие здесь не понимают, что такое война.

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Кафе переполнены посетителями, уютные улочки роятся, как улей. Здесь работают театры, с гастролями приезжают артисты. Видимого ощущения войны нет, но травмирован ею каждый.

Город-тыл и город-опора — Черновцы, люди тут хоть и не бегут в укрытие во время воздушной тревоги, но продолжают волонтерить. Здесь работает один из самых больших хабов, который отправляет лекарства в Сумы, Харьков, Донецкую область и другие города.

Пока иностранцы искали, как доставить гуманитарные грузы в Украину, украинцы открыли логистический центр в Румынии, а уже через сутки посылки доезжали в разные уголки Украины. Больше всего помощи присылают из США, Италии, Франции, Германии и Нидерландов.

Официально в городе зарегистрировано 42 тыс. ВПЛ. Для них строят жилье. Также туда релоцировались более 70 бизнесов. Город ожил экономически благодаря им, поэтому здесь ремонтируют дороги, обновляют транспорт и развивают инфраструктуру.

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