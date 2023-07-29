Найтихіше місто України? Як Чернівці допомагають іншим регіонам та приймають переселенців

Близькість до кордону спровокувала величезну кількість переселенців на заході України. Такі міста, як-от Ужгород або Чернівці, крім сирен повітряної тривоги, війну переживають тихо — без прильотів, звуків ППО, авіанальотів чи бомбардувань. Їхня війна не така, як у харків’ян, херсонців або навіть киян.

Нехай так буде і далі. Чернівці стали одним з улюблених міст для переселенців, воно за сотні кілометрів від фронту. На щастя, тут не було жодних вибухів російських ракет. Наразі місто стало не лише гуманітарною столицею, а й надійним економічним осередком.

Як Чернівці перетворилися на спокійний тил для переселенців

Олена показує спільну кухню, її сім’я живе у модульному містечку. Тут знайшли не лише прихисток, а й намагаються відтворити колишнє мирне життя — роблять консервацію на зиму, садять грядки.

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Родина Олени із селища неподалік Нової Каховки, раніше жили у притулку — 15 людей в одній кімнаті. Були три мами з дітьми. Нині модульне містечко на 300 людей заповнене наполовину. Тут живуть багатодітні сім’ї, пенсіонери та самотні люди.

Більшість з них кілька місяців тому мешкала у школах, спортзалах та дитячих садочках. Тепер вони мають кімнати, невеликі, зате свої. Їх звели німецькі благодійники.

Потрібно було звільнити навчальні заклади, а люди мали жити в більш комфортних умовах, — каже директор комунального підприємства Місто-сервіс Роман Никифорук.

У Чернівцях живе менш як 300 тис. людей, але за перші місяці війни місто прийняло мільйони переселенців. Для багатьох місто було транзитним. Близькість до кордону з Румунією, можливо, впливає на те, що в місті тихо.

Олександра та Ярослав гуляють середмістям. Хлопець приїхав з-під Авдіївки, дівчина — з Херсона. Пара оселилась тут, бо мирні міста лікують. Кажуть, тему дисонансу між містами не піднімають, багато людей тут не розуміють, що таке війна.

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Кафе переповнені відвідувачами, затишні вулички рояться, наче вулик. Тут працюють театри, з гастролями приїжджають артисти. Видимого відчуття війни немає, але травмований нею кожен.

Місто-тил, і місто-опора — Чернівці, хоч і не тікають в укриття під час повітряної тривоги, але продовжують волонтерити. Тут працює один з найбільших хабів, відправляють ліки в Суми, Харків, Донецьку область та інші міста.

Поки іноземці шукали, як доправити гуманітарні вантажі в Україну, українці відкрили логістичний центр у Румунії, а вже за добу посилки доїжджали в різні куточки України. Найбільше допомоги надсилають із США, Італії, Франції, Німеччини та Нідерландів.

Офіційно в місті зареєстровано 42 тис. ВПО. Для них будують житло. Також релокувалися понад 70 бізнесів. Місто ожило економічно завдяки їм, тому тут ремонтують дороги, оновлюють транспорт та розвивають інфраструктуру.

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