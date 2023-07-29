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Найтихіше місто України? Як Чернівці допомагають іншим регіонам та приймають переселенців

Ірина Тимчишин 29 Липня 2023, 10:00

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