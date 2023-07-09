Лікують серця людей класичною музикою. В Ірпені відбувся перший сеанс терапії, який провів оркестр

Перший сеанс музикотерапії провели в Ірпені, що на Київщині. Це концерт просто неба для всіх мешканців, які на початку повномасштабного вторгнення понад місяць жили у страху, під окупацією росіян. Олена Ровенчук дізнавалася, як в Ірпені минув сеанс терапії класичною музикою.

Сеанс терапії класичною музикою в Ірпені

Виконавці симфонічного оркестру разом із психологами зробили особливу підбірку творів всесвітньовідомих та українських композиторів. Мета такого заходу — допомогти людям побороти накопичену тривогу та відчути, що попри війну, життя триває.

Останні миті підготовки — музиканти налаштовують інструменти. Цього вечора симфонічний оркестр виступає не у вишуканій залі, а на центральній площі Ірпеня.

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Оркестр має особливе завдання — провести перший сеанс музикотерапії для людей, які пережили пекло окупації. Пані Галина відчула на собі весь жах сповна. Вона тікала з рідного міста вже під обстрілами, в середині березня.

Світла немає, води та опалення теж немає. Спочатку ще волонтери підвозили якусь їжу, а потім і це припинилося. Що ж там сидіти, — розповідає жителька Ірпеня Галина Скуратівська.

Повертатися додому теж було нелегко, але Галина наважилася майже відразу після звільнення Ірпеня. Тоді руїна, на яку росіяни перетворили її місто, шокувала. Хоча минув уже понад рік, будинки потроху відбудовують, але відчути спокій не вдається й досі.

Люди хапаються за всі можливості, щоб хоча б на короткі миті відволіктися. Похід на концерт просто неба для жителів Ірпеня був радістю. Психологи переконані: музика допоможе людям трансформувати негативні і глибоко заховані емоції у щось добре.

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Хтось цей досвід уже сприйняв, це не значить, що його згадують із радістю, просто спокійно. А в когось досі лишилися моменти, про які згадувати складно, — каже військова психологиня Наталія Зарецька.

Якісь емоції може підняти музика, якщо люди її відчують, то зможуть конвертувати у більш спокійний режим. Це буде одним з інструментів, який допоможе зняти накопичене напруження.

Виконавці симфонічного оркестру вже працювали з постраждалими на війні дітьми та військовослужбовцями, тому знають, що потрібно таким слухачам. Для цього сеансу музичної терапії репертуар підбирали окремо, радилися з психологами.

Об’єднали оптимістичні та драматичні твори всесвітньовідомих композиторів. Була і українська музика — Лисенко, Скорик. Людям роздали спеціальні анкети, в яких слухачі відображали свій настрій до початку та після концерту.

Розпочати унікальні сеанси музикотерапії вирішили з Ірпеня, далі оркестр подорожуватиме, щоб допомагати й іншим людям з деокупованих міст. На черзі Буча, концерт організують у вересні, до дня міста.

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