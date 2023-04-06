Арт-терапія для ЗСУ: лікуються мистецтвом та допомагають побратимам

На Рівненщині важкопоранених бійців реабілітують мистецтвом.

В обласному госпіталі для наших захисників проводять заняття арт-терапії, адже це краще адаптує їх до мирного життя, кажуть психологи.

— Ми тут спілкуємося, п’ємо каву, вибираємо картину і проговорюємо якісь просто життєві деталі, щоб відволіктися від війни певною мірою. Бо не можна постійно перебувати у стресі, — каже волонтерка Євгенія Табінська.

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Малювання допомагає зібратися з думками та пережити все, що вони бачили на передовій. А ще військовослужбовці своїм мистецтвом допомагають армії.

Їхні картини продають, а за вилучені кошти волонтери купують найнеобхідніше на фронт.

Їхнє дякую — найвища нагорода! Як на Рівненщині годують захисників, ми показали в нашому матеріалі.

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