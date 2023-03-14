Їхнє дякую — найвища нагорода! Як на Рівненщині годують захисників

У невеличкому придорожньому кафе на Рівненщині біля траси Київ-Чоп наших захисників безкоштовно пригощають смачними гарячими стравами.

Заклад довго стояв пусткою: спочатку через пандемію, тоді через війну, та згодом його власники вирішили відкрити його знову для наших захисників, які хочуть перекусити в дорозі.

Це дуже-дуже потрібно! Люди своєю працею допомагають Збройним Силам.

— От ми сьогодні поверталися. Хлопці голодні зупинилися. Дуже смачно приготовано і таке враження, ніби ти побував вдома, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Юрій.

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Раніше тут ліпили вареники на фронт, а чотири місяці тому вирішили ще й пригощати тих, хто проїздить повз, аби могли перехопити чогось смачненького.

Готують тут щодня та майже без вихідних. Адже ніколи не знають, коли й скільки військових заїде пообідати. Іноді доводилось частувати по 20 захисників.

Продукти зносять односельці, адже обіди мають бути щодня. Дивись, як усе влаштовано — у відео.

Медики на фронті щодня рятують сотні поранених бійців. Вони постійно у русі, і так само як і бійці, носять амуніцію. Читай, скільки важить амуніція медика на фронті.

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