Их спасибо – высшая награда! Как в Ровенской области кормят защитников

В небольшом придорожном кафе в Ровенской области у трассы Киев-Чоп наших защитников бесплатно угощают вкусными горячими блюдами.

Заведение долго пустовало: сначала из-за пандемии, а потом из-за войны. Впоследствии его владельцы решили открыть его снова для наших защитников, которые хотят перекусить в дороге.

Это очень-очень нужно! Люди своим трудом помогают Вооруженным Силам.

– Вот мы сегодня возвращались. Ребята голодные остановились. Очень вкусно приготовлено и такое впечатление, будто ты побывал дома, – рассказывает военнослужащий ВСУ Юрий.

Сейчас также смотрят

Раньше здесь лепили вареники на фронт, а четыре месяца назад решили еще и угощать проезжающих мимо, чтобы могли перехватить чего-нибудь вкусненького.

Готовят здесь каждый день и почти без выходных. Потому что не знают, когда и сколько военных заедет пообедать. Иногда приходилось угощать и по 20 защитников.

Продукты сносят односельчане, ведь обеды должны быть каждый день. Смотри, как все устроено — в видео.

Медики на фронте ежедневно спасают сотни раненых бойцов. Они постоянно в движении, и также, как и бойцы, носят амуницию. Читай, сколько весит амуниция медика на фронте.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!