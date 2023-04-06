Арт-терапия для ВСУ: лечатся искусством и помогают собратьям

В Ровенской области тяжелораненых бойцов реабилитируют искусством.
В областном госпитале для наших защитников проводят занятия по арт-терапии, потому что это лучше адаптирует их к мирной жизни, говорят психологи.
— Мы здесь общаемся, пьем кофе, выбираем картину и проговариваем какие-то просто жизненные детали, чтобы отвлечься от войны. Потому что нельзя постоянно находиться в стрессе, – рассказывает волонтер Евгения Табинская.
Рисование помогает собраться с мыслями и пережить все, что они видели на передовой. А еще военнослужащие своим искусством помогают армии.
Их картины продают, а за вырученные средства волонтеры покупают самое необходимое на фронт.
Их спасибо — самая высокая награда! Как в Ровенской области кормят защитников, мы показали в нашем материале.
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