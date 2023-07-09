Lifestyle

Лечат сердца людей классической музыкой. В Ирпене прошел первый сеанс терапии, который провел оркестр

Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 июля 2023, 20:00

Больше видео
0:03:18
Сміттєсортувальний завод у Закарпатті
Больше никакого мусора! На Закарпатье строят первый мусоросортировочный завод
0:05:47
Сьогодні в Києві відбудеться фестиваль пам’яті Романа Ратушного
Всё, как он любил. Сегодня в Киеве проходит фестиваль памяти Романа Ратушного
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Защищено: (Не) доверять на 100%! Сможет ли искусственный интеллект заменить юристов и их работу
0:03:18
Виставка Олега Тістола
Война стала вдохновением для украинского художника Олега Тистола. Выставка самых известных работ проходит сейчас в Киеве
Смотреть больше

Последние видео
0:07:57
Аварія на ЗАЕС

Апокалипсиса не будет! Эксперт по атомной энергетике о возможных сценариях аварии на ЗАЭС
0:04:40
відбудова України
Новые ЖК, несмотря на войну! О недвижимости, рисках застройщиков и спросе на жилье в Украине
0:04:54
В Ірпені відбувся сеанс терапії класичною музикою
Лечат сердца людей классической музыкой. В Ирпене прошел первый сеанс терапии, который провел оркестр
0:02:48
Це не контрнаступ! Одкровення військового на передовій
Шли молча, всем было страшно. Откровение военного с позывным Русик на передовой
Карта бойових дій в Україні 09.07.2023 онлайн
Успехи ВСУ в Запорожской области и безрезультатные атаки россиян: карта боевых действий в Украине 9 июля в режиме онлайн
0:03:49
Бункер
Защитит от 98% возможных проблем! Как мужчина в Киевской области построил собственный бункер
0:05:11
Скандинавська ходьба
Скандинавская ходьба помогает военным не только научиться ходить на протезах, но и позволяет вернуться на фронт
0:03:45
Зройноване село Бузова
Россияне расстреляли их дома из танков. Как приходит в себя село Бузовая в Киевской области
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини
Нарешті додому! Командири полку Азов повертаються з Туреччини — що про це відомо
Командири полку Азов повертаються в Україну з Туреччини
Наконец-то домой! Командиры полка Азов возвращаются из Турции — что об этом известно
Больше видео
відбудова України
Читать дальше
Новые ЖК, несмотря на войну! О недвижимости, рисках застройщиков и спросе на жилье в Украине
Це не контрнаступ! Одкровення військового на передовій
Читать дальше
Шли молча, всем было страшно. Откровение военного с позывным Русик на передовой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь