Під чай війни підтримка потрібна усім! В Одесі відкрився центр безкоштовної психологічної допомоги Еквілібріум

В Одесі відкрився безоплатний центр психологічної допомоги Еквілібріум. Послуги тут зможе отримати кожен охочий. А передусім, люди, що найбільше постраждали від війни. Це військові та їхні родини, а ще — переселенці.

Заклад відкрили завдяки міжнародним партнерам. У центрі працюватиме не лише велика команда психологів, а й лікарів — психіатр, невропатолог та сімейний терапевт.

Через повномасштабну війну Тетяна разом із дітьми покинула рідне містечко на Донеччині. Вдома лишились родичі, оселя та власна фітнес-студія. Жінка каже: життя у новому місті було починати нелегко.

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Я постійний клієнт психологів, тому що я самотня мама, мені надважко. До того ж в мене інвалідність, і я маю забезпечувати в нових умовах, — розповідає переселенка з Донеччини Тетяна Якубович.

Аби допомогти тим, кому необхідна психологічна підтримка, в Одесі відкрили центр Еквілібріум. У центрі працюватиме велика команда психологів, серед них і й вузькоспрямовані. Велику увагу тут приділятимуть ментальному здоров’ю дітей.

Також Еквілібріум тісно співпрацює з правоохоронцями. Останні кажуть: під час повномасштабної війни в Україні збільшилась кількість правопорушень, зокрема, скоєних проти дітей.

Також на базі центру проходитиме навчання психологів, а ще так звані супервізії. Тобто й самі фахівці зможуть отримати тут допомогу. Психологи кажуть: війна поставила чимало викликів й перед ними. І працювати з її психологічними наслідками доведеться ще довго.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як уникнути відчуття знесилення та емоційного вигорання від війни.

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