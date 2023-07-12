Допомога матерям та жінкам на передовій — долучайся до проекту Час настав

Підміна гендерних ролей — звучить страшно, але якщо перекласти це людською мовою, то це означає, що жінки починають виконувати чоловічу роботу, а чоловіки — жіночу. Здебільшого, це зазвичай стосується жінок, і саме про це розказала директорка фонду Олени Пінчук Олена Сердюк.

Олена каже, що це можна вважати як проблемою, так і подивитись на це як на нові можливості для жінок. Тому що хоча війна — карколомний час, але є і багато нових можливостей, зокрема для жінок: для професійного зростання, можливості здобути економічну незалежність.

Часто буває так, що жінка довго перебувала у декретній “відпустці”, але всі розуміють, що ніяка це не відпустка, це праця, яка не оплачується, та ще й знецінюється. Тому ми переконуємо, що в будь-якому віці можна відновити свою робочу діяльність.

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Також допомога не обходить і жінок, які служать в армії України.

Ми розуміємо, що для дівчат, які наразі на передовій у важких побутових умовах, такі речі як сухий шампунь, крем з SPF-фактором, спрей від комах — речі не першої необхідності, але вони дуже важливі для покращення фізичного самопочуття, — розповідає Олена Сердюк.

Саме тому щомісяця фонд формує комплекти залежно від потреб дівчат та сезону, співпрацюючи з Жіночим ветеранським рухом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як досягається рівність в армії.

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